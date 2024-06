Linea verde per il Volley Modena. In arrivo Righi, Zironi e Mattioli

E’ sempre il Volley Modena del Presidente Mirco Muzzioli, a monopolizzare per il momento, il mercato del volley femminile modenese, che non è neppure giusto nominare come minore, visto che la B1, la terza serie Nazionale, è ormai acclarato sia il livello che le ragazze moenesi si possono per il momento permettere. Dopo le conferme dei giorno scorsi che hanno riguardato le giocatrici Lancellotti, Bozzoli e Gerosa, oltre all’ingaggio della promettente Nonnati, la società gialloblù, che ha in animo di tornare a giocare nel rinnovato Palasport di Piazzale Molza, ha annunciato l’ingaggio di tre giocatrici giovanissime, vale a dire i liberi Lia Righi e Ludovica Zironi, e la centrale Melissa Mattioli, tutte rigirosamente classe 2006 (diciotto anni quest’anno), e tutte di provenienza Anderlini Modena: se la Zironi e la Mattioli hanno giocato quest’anno soprattutto nella categoria della serie D, ma trovando ampio spazio anche in serie B2, la Righi arriva da una stagione giocata interamente da titolare ad Ozzano in B1. Tutto tace dalle altre società, con l’unica eccezione dell’Hidroplants Soliera 150 di B2, che ha riconfermato ufficialmente il tecnico Filippo Rovatti.

r.c.