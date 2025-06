L’Its biomedicale fornirà bici a studenti, collaboratori e docenti

L’Its Academy Mario Veronesi di Mirandola, realtà inserita nel Tecnopolo impegnata nella formazione di tecnologi per il settore biomedicale, rivolge ora uno sguardo attento anche alla mobilità sostenibile, e ciò coerentemente con l’impegno che da sempre rivolge alla ricerca di soluzioni che perseguano e migliorino la salute dei cittadini. Da qui il recente acquisto di un parco di biciclette destinate a promuovere la mobilità sostenibile tra i propri studenti, collaboratori e docenti. Le biciclette sono state fornite dalla Cooperativa Sociale "La Zerla", che dal 2000 opera a Mirandola per l’inserimento lavorativo di persone con difficoltà, residenti nel territorio dell’Unione dei Comuni Area Nord e di Mirandola, aiutandole a recuperare le proprie competenze residue, operative e trasversali, al fine di inserirle nel mercato del lavoro attraverso i laboratori che gestisce. Uno di questi è la Ciclofficiana che ripara, realizza, vende e noleggia – appunto – bici. "Fare rete sul territorio – dice il presidente della cooperativa Roberto Ganzerli - è fondamentale per raggiungere importanti risultati nel campo della mobilità sostenibile. Questa iniziativa rappresenta un esempio concreto di come la collaborazione tra enti privati, pubblici e del terzo settore possa contribuire a diffondere un cambiamento culturale e comportamentale. Vogliamo che questa esperienza sia di ispirazione per tutti coloro che desiderano promuovere attività virtuose e inclusive".

L’obiettivo di questa iniziativa è sensibilizzare l’opinione pubblica sui benefici della mobilità sostenibile, che non solo tutela l’ambiente, ma favorisce anche la salute e la socializzazione. "Abbiamo organizzato con la cooperativa La Zerla – afferma Giuliana Gavioli, presidente Fondazione Its Biomedicale - la carta dei servizi per gli studenti Its, all’interno ci sono le biciclette con il loro logo. - L’Its invita tutti a sostenere e diffondere questa cultura della mobilità sostenibile, promuovendo azioni concrete e inclusive che possano fare la differenza nel nostro territorio".

Alberto Greco