Lotteria in centro, i biglietti vincenti

Oltre 70 premi, tra cui 4 buoni per un viaggio. Sono stati estratti i biglietti vincitori del Concorso di Natale organizzato dal Comitato Commercianti del Centro Storico. Per ogni acquisto minimo di 30 euro, nei negozi aderenti all’iniziativa, fino al 31 dicembre scorso è stato possibile ricevere un biglietto per partecipare: i primi quattro premi, consistenti in buoni da spendere per un viaggio sono stati associati al biglietto numero 11690, omaggiato da Da.li Home (buono da 1500 euro), al numero 09488, ritirato presso l’Oreficeria Sghedoni, va invece il buono da 500 euro. Un buono da 300 euro per il biglietto 06495 e quello da 200 al numero 06507.