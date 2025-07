Maker Academy : "Its, risposta concreta al futuro dei giovani"

Its Maker Academy, l’Istituto tecnico superiore meccatronico dell’Emilia-Romagna, è stato tra i protagonisti dell’importante evento al Parlamento Europeo di Bruxelles dedicato alla formazione professionale, con la presenza del Ministero dell’Istruzione e del Merito, di associazioni di categorie e di altri importanti stakeholder di livello europeo.

L’incontro, intitolato ’La verticalizzazione della formazione professionale in Europa: il sistema Its, una storia italiana di successo’, è stato un’occasione per presentare il modello Its come esempio virtuoso di alta formazione post-diploma e per dare voce alle eccellenze italiane nel contesto europeo.

A rappresentare Its Maker Academy è stata Lorenza Carretti vicepresidente dell’Academy, che ha portato l’esperienza del più grande Its meccatronico dell’Emilia-Romagna: "Questa esperienza è stata un’occasione preziosa per raccontare cosa stiamo facendo con gli Its e cosa vogliamo costruire per il futuro, con l’obiettivo di rendere il sistema Its sempre più credibile e riconosciuto a livello europeo. Da Its Maker Academy escono ragazze e ragazzi molto preparati, che le aziende cercano con sempre maggiore interesse. Chi completa un percorso Its Maker ha davanti a sé concrete opportunità di crescita e un futuro professionale di qualità".

Its Maker Academy si distingue a livello nazionale per l’elevata qualità dei suoi percorsi e per i risultati occupazionali: 21 corsi biennali attivi nei settori della meccanica, meccatronica, motoristica, automazione e packaging. Oltre il 94% dei diplomati trova occupazione nel proprio settore di studi entro pochi mesi dal diploma, un dato che conferma l’efficacia del modello.

La giornata a Bruxelles è stata un momento di confronto tra imprese e istituzioni, con l’obiettivo di rafforzare il ruolo degli Its nella formazione tecnica europea. "Le aziende oggi si muovono con grande velocità sul piano tecnologico e il sistema Its ha la capacità di adattarsi rapidamente – prosegue Carretti –. Questa è la nostra forza: possiamo aggiornare i contenuti didattici in tempi brevi, offrendo una formazione realmente allineata con le esigenze del mercato. ITS Maker è una realtà che accompagna gli studenti lungo tutto il percorso, anche nella crescita personale. Li aiutiamo a scoprire i propri talenti e offriamo un ambiente accogliente, capace di supportare chi arriva da lontano. Ci sentiamo parte di un circolo virtuoso che guarda avanti, anche sul fronte della sostenibilità delle nostre sedi".

Its Maker investe inoltre con decisione nella mobilità internazionale: grazie al programma Erasmus+ e alle partnership con imprese europee, ogni anno l’Academy offre agli studenti la possibilità di svolgere tirocini curricolari all’estero di circa due mesi, un’esperienza formativa di valore, utile per sviluppare competenze tecniche e trasversali in un contesto internazionale. Queste esperienze sono certificate con Europass e rappresentano un ulteriore elemento distintivo per l’ingresso nel mondo del lavoro.

L’iniziativa al Parlamento Europeo si inserisce in un percorso di consolidamento del ruolo degli Its come pilastro della formazione tecnica post-diploma in Italia e rafforza la posizione di ITS Maker Academy come eccellenza nazionale, capace di superare i confini regionali per dialogare con le principali istituzioni europee.