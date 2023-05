Maltempo, Mattarella ai sindaci: "Ricostruzione, non sarete soli"

C’erano anche il presidente della Provincia di Modena, Fabio Braglia, e alcuni sindaci dell’Appennino ieri a Faenza in occasione della visita del presidente della Repubblica Sergio Mattarella alle zone alluvionate. Erano stati invitati i primi cittadini di Palagano, Modena, Montecreto, Montese, Pavullo, Polinago, Prignano, Serramazzoni e Zocca. "Siete stati un punto di riferimento - ha detto il presidente - per non perdersi d’animo, non crollare nella fiducia, nello smarrimento. I vostri cittadini hanno guardato a voi per orientarsi, per sapere cosa fare e adesso sarete punto di riferimento per una ricostruzione piena. Non dovete avere la paura di essere soli. Non lo sarete". Mattarella ha rivolto il primo pensiero alle vittime dell’alluvione e ha ricordato il lavoro dei volontari.

Braglia, presidente della Provincia nonché sindaco di Palagano ha lanciato un messaggio forte al Capo dello Stato sulle criticità che anche il territorio modenese ha subito con l’ondata di maltempo. "Occorre intervenire con urgenza – ha detto - perché il rischio è quello del collasso dei collegamenti stradali. La sua presenza oggi (ieri, ndr), nelle zone alluvionate, ci testimonia la vicinanza e l’impegno che le Istituzioni dello Stato stanno investendo per risollevare una regione martoriata da alluvioni e frane". Il presidente è passato tra le fila dei sindaci stringendo uno ad uno la mano. "È stato un momento commovente – ha affermato il sindaco di Pavullo Davide Venturelli -. Ci ha detto che non saremo lasciati soli e che la nostra è una realtà che merita molta attenzione e rispetto". E Leandro Bonucchi, sindaco di Montecreto: "C’è tanta vicinanza da parte delle istituzioni e degli enti superiori, siamo soddisfatti di questo ed è di buon auspicio, perché si spera che si possa ripartire con più energia e più forza e sostegno". "È stata una grande emozione s – dice il sindaco di Zocca Federico Ropa -. Lo abbiamo ringraziato e lui ci ha risposto: ‘Grazie a voi per quello che fate".

Walter Bellisi