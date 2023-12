Marano, la Cms spa conquista il ’foglio rosa’

Un nuovo importante traguardo è stato tagliato da Cms spa, azienda di progettazione e produzione meccanica in conto terzi con sede principale a Marano. Il 13 dicembre scorso ha infatti ottenuto la certificazione di parità di genere, come solo altre 813 aziende in tutta Italia. "Una maggiore e migliore inclusione delle donne nel mercato del lavoro – ha commentato la ceo di Cms, Elena Salda (foto) – è uno strumento essenziale per la crescita della nostra impresa. Consolidiamo i principi e le azioni in cui abbiamo sempre creduto. Il nostro asilo nido aziendale risale al 2007". Ancora, Salda aggiunge: "L’idea di avviare il percorso verso la Certificazione si sviluppa in un contesto d’impresa, quello di oggi, che riconosce la parità di genere come uno straordinario motore di crescita e uno dei capisaldi più rilevanti e urgenti della agenda dello Sviluppo Sostenibile. Secondo il rapporto globale del World Economic Forum il potenziale raggiungimento della parità di genere, se non si dà uno slancio significativo al tema, è previsto nel 2154. L’Italia si trova al 79° posto su 149 Paesi con un livello di occupazione femminile pari al 52%. Una maggiore inclusione delle donne nel mercato del lavoro è uno strumento essenziale per migliorare la coesione sociale, di fondamentale importanza per la crescita economica del nostro Paese e quindi della nostra impresa. La mia azienda è da anni attenta al benessere dei dipendenti e alla conciliazione tra lavoro e famiglia. L’intuizione di aprire un asilo nido risale a quindici anni fa e ci ha consentito negli anni di attrarre giovani talenti e di dare supporto a tante giovani famiglie del territorio".

m. ped.