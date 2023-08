"Marco denuncia l'odio sui social a Castelfranco: "Bullismo non deve prevalere"

"Down di m…". E’ questa l’offesa, del tutto gratuita, che ha ricevuto il 14 agosto scorso sul proprio profilo Tik tok il 27enne castelfranchese Marco Baruffaldi, affetto da sindrome di Down e conosciuto per la sua lotta contro il bullismo (noto al grande pubblico dopo la sua partecipazione, nel 2018, al programma televisivo ’Tu sì que vales’).

A seguito di tale offesa nei suoi confronti, il padre Arnaldo ha depositato nei giorni scorsi formale denuncia presso la locale tenenza dei carabinieri. "Ormai, dal 2018 – ha spiegato ieri Arnaldo al Carlino – saranno una cinquantina le offese che ha ricevuto mio figlio. Ricordo anche, il giorno dopo che il programma andò in onda, di essere stato fermato a Castelfranco da una signora che mi puntò un dito e mi disse: ’Mio figlio canta meglio del tuo!’. Non capisco davvero questa invidia. Con i brevi video che Marco pubblica regolarmente sul proprio profilo Tik tok, cerchiamo solo di spiegare che la vita accanto a una persona disabile può essere normale. Abbiamo quindi deciso di fare denuncia, nonostante non abbiamo pretese risarcitorie, perché riteniamo che il contenuto di questo messaggio sia offensivo e diffamante non solo per mio figlio, ma per tutte le persone che come mio figlio sono affette dalla sindrome di Down". Anche il legale che segue la famiglia Baruffaldi, l’avvocato Gianni Casale, ha confermato: "È stata fatta doverosa denuncia alle Autorità e seguiremo Marco in ogni fase dell’evolversi del procedimento. L’ignoranza e l’inciviltà non devono mai prevalere e chi ci prova deve sapere che noi ci siamo…un passo dietro a Marco".

m.ped.