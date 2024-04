Blitz dei Nas: sequestrato il Registro tumori

Modena, 5 febbraio 2015 - Due hard disk, memorie per computer di quelle che immagazzinano migliaia di dati. E, nel caso specifico, si tratta di file relativi ai malati oncologici di tutta la provincia. Nomi e cognomi oltre ad aspetti medici, in sostanza. Anno dopo anno, fino a comporre quello che notoriamente è conosciuto come il ‘Registro tumori di Modena’, nato nel 1987 e strumento utilizzato esclusivamente per dare valenza scientifica alle statistiche sulla malattia e tutte le sue sfaccettature nel nostro territorio. Li hanno prelevati, e sequestrati, ieri mattina, i carabinieri del Nucleo antisofisticazione e sanità (i Nas) che ancora una volta si sono così presentati al Policlinico di via Del Pozzo. L’entrata (in sei) intorno alle 10; l’uscita, con firma del verbale, verso le 15.

Perché questo nuovo blitz, che più precisamente ha riguardato il padiglione Beccaria, ovvero il Centro oncologico modenese? Perché, ovviamente, c’è stata una denuncia. Esposto presentato dai vertici dell’Ausl e che ha come destinatario l’oncologo e presidente dell’associazione Angela Serra, Massimo Federico. Le accuse (tre) parlano di peculato, abuso d’ufficio e interruzione di pubblico servizio. Poi per quel che il pubblico ministero deciderà di formulare in via ufficiale il discorso cambia. Nel senso che l’indagine della procura (che il blitz dimostra esistere) potrebbe incanalarsi su altre ipotesi di reato, o, anche, confermare solo in parte ciò che i legali dell’Ausl ipotizzano. In ogni caso, l’evento di ieri dimostra l’ennesimo scontro tra il professore e i vertici della sanità (questa volta l’Ausl soltanto, il Policlinico c’entra come luogo fisico e basta), dopo la presunta opposizione di Federico alle verifiche interne al Com successive allo scandalo Cardiologia (da lui sempre negata) e il seguente sciopero della fame.