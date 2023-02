"Mensa a scuola, rette in ritardo Un pasticcio"

"Pasticci" sulle tempistiche delle rette scolastiche sono stati segnalati in questi giorni da alcuni genitori, tanto che la protesta è stata raccolta anche dal consigliere di minoranza Mirco Zanoli (Rinascita Locale), il quale a sua volta ha depositato un’interrogazione da discutere in consiglio comunale. Il problema è spiegato da A.B., un genitore che ha il proprio figlio alla materna Sighicelli. "Nel dicembre scorso – spiega – sono arrivate le rette bimestrali per la mensa a distanza di pochi giorni l’una dall’altra, con scadenze di pagamento dilazionate solo di pochi giorni. Considerando che in quel periodo c’erano anche le utenze da pagare, non trovo sia una pratica accettabile. Anche perché – conclude A.B. – si tratta di oltre 400 euro complessivamente, da saldare assieme a tutte le altre scadenze". In altri termini, ci sono genitori che protestano perché le rette della mensa scolastica arrivano tutte insieme e non dilazionate nel tempo. Zanoli ha presentato un’interrogazione sul tema che tira in ballo, per questo problema, sia l’asilo nido La Coccinella, sia la già citata materna Sighicelli. Nel caso la questione sia a conoscenza dell’amministrazione, il consigliere di opposizione chiede "quali siano state le cause di tale disservizio e se l’amministrazione sia intenzionata a non concedere la restituzione rateizzata delle somme dovute dai genitori".

Commenta Zanoli: "Quanto avviene è responsabilità diretta dell’amministrazione".

m.ped.