Michele de Pascale, l’urlo: "Sondaggi lusinghieri. La gente si fida di noi"

’Siamo fritti’, è lo striscione con cui i Giovani democratici di Modena accolgono il loro candidato Michele de Pascale alla Festa dell’Unità. L’aspirante governatore viene subito tranquillizzato: non è una dichiarazione di sconforto sulle prossime elezioni, ma il nome del punto ristoro dove è possibile gustare crocchette di manzo e verdure pastellate. De Pascale scatta un selfie con i volontari e fa il giro delle cucine: "Buon lavoro!". "Buon lavoro a lei – è la risposta – avrà un compito ben più impegnativo del nostro". Una birra e un piatto di tortelloni prima di tuffarsi nel dibattito con l’europarlamentare e presidente uscente Stefano Bonaccini. A moderare la serata la direttrice di Qn Resto del Carlino, Nazione, Giorno, Agnese Pini.

Bonaccini ha ripercorso i suoi dieci anni: "È stato un periodo molto bello, ma faticosissimo. Non auguro a Michele di passare attraverso una pandemia, i terremoti, le alluvioni. Certe volte quando tornavo a casa la notte mi chiedevo se avessimo preso le decisioni giuste sui vari provvedimenti". Bonaccini ricorda che la classe dirigente Dem ha scommesso sul lancio di una una nuova generazione, "tanti di loro li ritroviamo alla guida di Comuni, nella giunta regionale: se abbiamo presentato un ragazzo di 18 anni meno di me vuol dire che ci sentiamo abbastanza forti. Non ho dubbi che Michele far meglio di me". E de Pascale incassa: "Giusto per non alzare le aspettative...smettila di dirlo!", scherza". L’aspetto che fa più paura di questa, eventuale, esperienza? "La sfida è essere all’altezza di quello che ha fatto Stefano. Ho visto con che passione e autorevolezza ha guidato questa Regione".

Intanto c’è l’occasione per commentare il sondaggio di casa Dem pubblicato dal Carlino, che vede il centrosinistra avanti di 13 punti. "Il sondaggio – gongola de Pascale – è molto lusinghiero nei nostri confronti, ci consegna un margine di vantaggio addirittura superiore alla somma dei partiti di tutto il campo largo alle europee. Conferma inoltre un giudizio molto positivo sull’amministrazione uscente espresso persino dalla maggioranza degli elettori del centrodestra. Vuol dire – è la conclusione – che i giudizi sprezzanti nei nostri confronti da parte degli avversari non corrispondono nemmeno alle valutazioni che esprimono i loro elettori sulla conduzione di questi anni della giunta Bonaccini".

Gianpaolo Annese