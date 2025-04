Modena trionfa contro Pisa: Gliozzi e Santoro protagonisti del match

GAGNO 6,5 Preciso nelle uscite e con i piedi, nel forcing pisano non deve fare grandi interventi, eccettuata una deviazione su un rasoterra maligno di Morutan nel finale.

MAGNINO 7 L’uomo per tutte le stagioni colpisce anche dopo sette giorni. Ordinato, non perde palloni, gioca una gara di grande applicazione. Mister duttilità.

ZARO 7 Riscatta in novanta minuti le disattenzioni che lo avevano attanagliato in più di una gara con una partita nella quale in area lascia le briciole agli attaccanti pisani.

CAUZ 7 Anche lui leonino, presidia la sua zona di campo con grande intelligenza e applicazione. Per una botta in testa gioca con un vistoso turbante da metà primo tempo.

DI PARDO 7 Conferma la crescita già vista al suo rientro col Catanzaro dopo l’infortunio. Suo l’assit al bacio per la rete di Santoro. È un altro giocatore rispetto agli alti e bassi di inizio stagione.

GERLI 6 Paga i chilogrammi di differenza nel traffico del centrocampo e fatica a trovare ritmo, e Mandelli lo toglie dopo poco più di un’ora di gioco (25’ st Battistella 6,5 Entra bene in campo, sfrutta i centimetri nelle mischie in area create dal Pisa e riparte con lucidità).

SANTORO 7,5 Carriole di quantità nel centrocampo canarino, e una perla di qualità e valore inestimabile quando chiude una bellissima azione col tiro che vale il primo gol.

IDRISSI 6 La corsa c’è, ma a volte manca l’idea giusta per dettare un passaggio o liberare la difesa. Ma fa il suo. (25’ st Duca 6 Spicchio di gara senza errori sulla sinistra, al 96’ ha la palla dell’1 a 3 ma Solbakken respinge sulla linea).

PALUMBO 7,5 Ogni palla che riconquista fa suonare la sirena d’allarme in casa pisana. Su una di queste innesca la ripartenza che frutta il raddoppio di Gliozzi. Ci ripetiamo, quando gioca così il Modena qualcosa di importante lo porta a casa (44’ st Caldara sv Entra per dare una mano nell’assalto finale del Pisa).

CASO 7 Fatica un po’ nel primo tempo a trovare spazi utili nello stretto, quando nella ripresa si aprono praterie diventa sempre pericoloso. Partecipa all’azione dello 0 a 2. (32’ st Bozhanaj 6,5 Ancora una volta solo un quarto d’ora, ma di sostanza e buona qualità, un altra dimostrazione di maturità di questo ragazzo).

GLIOZZI 8 Il migliore dei gialli, e non solo per il gran gol dell’ex a inizio ripresa. Lotta da solo contro tutta la difesa e sui rilanci non manca mai la spizzata di testa dando grandi segnali di fiducia a tutta la squadra. Avrebbe la palla dello 0 a 3 ma è troppo altruista cercando Caso, ma non macchia la sua più bella gara in gialloblu. (32’ st P. Mendes Entra quando la squadra comincia a perdere qualche metro, fatica in po’ ma qualche pallone lo difende e lo posta su anche lui).

Alessandro Bedoni