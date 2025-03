"Molti i danni ai veicoli. Pneumatici e cerchioni si cambiano spesso"

"Su dieci clienti che si presentano nella nostra officina, quattro riportano problemi dati dalle buche e dalle strade non lisce". A raccontare i problemi delle auto dei cittadini modenesi c’è Zaccaria Seloum, gommista responsabile di Magic Pneus. "Quando la strada è dissestata e il manto non è lineare, soprattutto se ‘mangiato’ e con buche profonde, capita frequentemente che i clienti riscontrino problemi alle auto e vengano qui a richiedere assistenza. Di solito, in base all’auto, al colpo preso, alla velocità e alla situazione degli pneumatici, parliamo di problemi legati direttamente agli pneumatici, penso ad esempio alla rottura, oppure si possono avere problemi dati dall’ovalizzazione di un cerchione. Poi ci sono difficoltà che vengono però date dall’assetto del veicolo stesso: ad esempio, quando si prende una buca, può capitare che un braccio oscillante si usuri particolarmente e che quindi ci sia bisogno della sostituzione. Altra problematica che abbiamo riscontrato per via del manto stradale non idoneo è il cambiamento dell’assetto delle ruote. Per questo poi procediamo normalmente per allineare nuovamente il veicolo. In generale i danni che le buche stradali possono provocare ad un’auto sono numerosi: agli pneumatici, ai cerchi, alle sospensioni e anche alla carrozzeria". Camminare in auto su una strada non stabile non è un problema solo per il continuo tremolio, o per la maggiore possibilità di perdere il controllo del veicolo, ma anche perché i costi di questi interventi non sono bassi. "A livello di spesa è difficile fare una media, principalmente perché dipende dallo pneumatico che ha ogni veicolo, però parliamo di un minimo di 120 euro a salire. Poi ci sono anche gli interventi di meccanica da considerare che però variano in base al ricambio del pezzo".

o.fi.