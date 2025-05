Nek direttore per un giorno : "Il Carlino ha un legame profondo con il territorio e i cittadini"

Il valore profondo dei legami familiari, l’attaccamento alle proprie radici e al territorio modenese, l’importanza di non dare mai nulla per scontato, ma anche anticipazioni sul nuovo album e riflessioni sul panorama musicale italiano: su questo – e molto altro – ha riflettuto Nek, all’anagrafe Filippo Neviani, che ieri ha ricoperto il ruolo di direttore per un giorno a il Resto del Carlino, nella sede di Bologna in via Enrico Mattei.

La giornata si è aperta con la partecipazione alla riunione di redazione del QN, dove ha incontrato la direttrice Agnese Pini e salutato con entusiasmo tutta la redazione, prima di proseguire con un giro tra gli archivi e un momento dedicato alle domande che i lettori e fan avevano inviato per lui al Carlino. Il suo legame con il quotidiano parte da lontano: "Uno dei primi articoli della mia storia musicale – ancora prima del successo – è uscito proprio su il Resto del Carlino Modena – ricorda il cantautore – è un quotidiano importantissimo per il nostro territorio, perché racconta davvero quello che accade nelle realtà locali".

E proprio il legame con il territorio è centrale per lui: "Oggi vivo ancora a Sassuolo, dove sono nato e cresciuto, e non ho alcuna intenzione di trasferirmi in una grande città. Per me il senso di comunità è fondamentale, mi piace la piccola realtà del paese, i colori, le mie colline, le persone che ho intorno. E quando viaggio, sento che mi manca".

Ieri è stata una giornata particolarmente significativa per Nek anche sul piano personale: ha infatti festeggiato i 25 anni di matrimonio con la moglie Patrizia Vacondio, e la direttrice Pini gli ha regalato una copia del Carlino del giorno della nascita di Patrizia (dopo che in passato gli avevano già regalato la sua), gesto che l’artista ha definito "un regalo meraviglioso, originale e unico". Nel corso della mattinata ha anche anticipato qualcosa sul nuovo album, che sarà "rock and roll e minimale", in linea con il tour mondiale che lo vedrà sul palco solo con altri due musicisti. "Non so ancora quando uscirà il prossimo disco, non ho deadline, e questo mi garantisce libertà compositiva", ha raccontato.

Spazio poi alle riflessioni sulla musica italiana, sul suo infortunio alla mano da cui ora è guarito, e un pensiero toccante alle figlie Beatrice e Martina: "Le amo profondamente. A volte faccio fatica a dirglielo, so che i miei sguardi sono eloquenti, ma dirlo una volta in più non guasta mai".

La visita è proseguita nell’archivio, dove ha potuto ripercorrere la sua carriera sfogliando articoli e fotografie conservati nel tempo, fino alla sezione storica con giornali dell’Ottocento. "Da ragazzo ho fatto il Servizio civile in biblioteca a Sassuolo, e anch’io mettevo a posto i vecchi giornali legati con lo spago", ha ricordato. La giornata si è conclusa nella sala dei macchinari, tra rulli, inchiostri e rotative: il tocco finale di un’esperienza speciale da direttore per un giorno.