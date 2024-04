Nomine, Muzzarelli non si ferma più . Alessandrini nel Consiglio di Ago . Zucchelli presidente di CambiaMo

Sarà Roberto Alessandrini (nella foto sopra) a prendere il posto di Massimo Mezzetti in Ago, mentre è confermata la nomina della discordia di Tommaso Rotella alla vicepresidenza di Hera. Individuata anche la presidente di CambiaMo, Silvia Zucchelli, e nel consiglio d’amministrazione di Emilia-Romagna teatro Fondazione è stato designato come candidato da proporre al Consiglio generale dell’ente Giuliano Barbolini, attuale presidente di Ert. Per la presidenza di Seta invece bisognerà attendere l’assemblea provinciale nei prossimi giorni: parte favorito Alberto Cirelli, sostenuto da Gian Carlo Muzzarelli e verso la riconferma ancorché dovrà vedersela con Stefano Ante, appoggiato invece da Francesca Maletti.

Girandola di nomine in questi ultimi giorni di consiliatura. A comunicarle ieri in Consiglio è stato il sindaco Gian Carlo Muzzarelli che stando a indiscrezioni avrebbe concordato con Massimo Mezzetti solo il nome di Alessandrini in Ago. Sul resto invece nessun confronto.

Scendendo nello specifico, sarà dunque Alessandrini, docente di Antropologia e comunicazione all’Università Pontificia Salesiana, giornalista e consulente editoriale, a rappresentare il Comune di Modena nel Consiglio d’indirizzo della Fondazione di partecipazione Ago – Modena Fabbriche culturali dopo le dimissioni dalla presidenza di Massimo Mezzetti. Già componente del Consiglio d’indirizzo di Ago, 58 anni, Alessandrini è stato direttore editoriale di Marietti 1820 e caporedattore delle Edizioni Dehoniane. Dallo scorso anno collabora anche alla cattedra di Pedagogia generale e sociale all’Università di Napoli Federico II. Laureato in Filosofia, è anche giornalista e autore di saggi. Rimarrà in carica fino all’approvazione del bilancio relativo al 2026.

Per la vice presidenza di Hera spa, in vista dell’assemblea della società in programma oggi, il sindaco ha confermato la designazione dell’avvocato Tommaso Rotella, mentre sarà Silvia Zucchelli (nell’altra foto), 43 anni, laureata in Economia aziendale, commercialista e revisora legale, la nuova presidente della società di trasformazione urbana Cambiamo spa. Gli incarichi sono per tre esercizi e a titolo gratuito.

Nel cda della Fondazione Democenter Sipe (incarico gratuito, per tre esercizi) è stato confermato, dopo la nomina dello scorso anno, il commercialista e revisore legale Giovanni Basile, e per la nomina nel consiglio d’amministrazione di Emilia-Romagna teatro Fondazione (carica gratuita, per quattro anni) è stato designato come candidato da proporre al Consiglio generale dell’ente Giuliano Barbolini, attuale presidente di Ert. Come componenti del cda della Fondazione Casa di Enzo Ferrari Museo (incarichi gratuiti, per tre anni) sono stati designati, come candidati da proporre l’attuale presidente Fabrizio Corsini, 55 anni, avvocato, e la dirigente comunale Giulia Severi.

Coda polemica in Consiglio dopo la comunicazione delle nomine. Non era previsto il dibattito, ma Giovanni Bertoldi della Lega ha fatto presente che sarebbero state opportune prima le audizioni con i consiglieri. Il presidente del Consiglio Fabio Poggi ha però risposto che le audizioni essendo stati convocati i comizi elettorali sono sospese, "una regola nazionale condivisa da tutti in sede di capigruppo".