Notte Rossa il 17 e 18 giugno

Sabato 17 e domenica 18 giugno. L’Amministrazione Comunale di Maranello, attraverso il sindaco Luigi Zironi, ufficializza le due date che vedranno la città celebrare la ‘Notte Rossa’, la grande festa dedicata alla passione per i motori, forse l’evento più atteso dalla città, che quest’anno arriva alla decima edizione. "Lo scorso anno, per la prima volta, abbiamo sperimentato una edizione di due giorni, ed i riscontri sono stati tanto favorevoli – spiega il primo cittadino – da convincerci a riproporre la formula che nel 2022 portò in città visitatori anche dall’estero". Quanto al programma, aggiunge Zironi, "stiamo mettendo a punto gli ultimi dettagli e lo sveleremo nei prossimi giorni, ma posso anticipare che sarà una festa ricca di emozioni e di attrazioni, capace di rinnovarsi e stupire e mettere al centro la nostra città e la sua gente".