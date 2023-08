Omicidio di Modena, fermati i due aggressori del giovane accoltellato

Modena, 22 agosto 2023 – La Procura di Modena ha disposto il fermo per due uomini di 29 e 27 anni, entrambi di nazionalità nigeriana e in regola con il permesso di soggiorno, gravemente indiziati dell'omicidio di un ventenne, anch'egli nigeriano di nome Friday Endurance, accoltellato a morte due giorni fa nel centro storico della città. Uno dei due fermati è stato anche trovato in possesso dell'arma del delitto, che è stata sequestrata. Fondamentali per l'indagine sono state le testimonianze di quanti avevano assistito all'omicidio e le immagini registrate da telecamere private e comunali che hanno ripreso i due fermati fuggire dopo il fatto di sangue.

L'attività di indagine messa in campo dalla Questura di Modena, e in particolare dalla Squadra Volante e dalla Squadra Mobile e dal pm di turno, ha consentito di acquisire in poco più di 24 ore prove di un grave quadro indiziario nei confronti dei due fermati, indagati per l'omicidio volontario di Friday Endurance. La vittima è stata colpita da due profondi fendenti al collo. Ricoverato all'ospedale Baggiovara in condizioni disperate, Endurance era deceduto poco dopo.