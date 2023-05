"Opera, da studenti a scenografi e attori"

Noi studenti della classe prima B della scuola secondaria di primo grado ’Papini’ di Polinago, insieme ai nostri compagni delle classi seconda e terza B, il 20 maggio 2023, in occasione dell’annuale festa della scuola, abbiamo messo in scena un’opera di Gioachino Rossini: ’Il Barbiere di Siviglia’. Abbiamo iniziato a lavorare a questo progetto un paio di mesi fa. La direzione dell’opera è stata assunta dal nostro professore di musica, Vincenzo Seminara, che ci ha aiutati molto soprattutto nell’apprendimento e nell’interpretazione delle arie.

Ecco le parole del professor Seminara in merito a questa iniziativa: "Mettere in scena ’Il Barbiere di Siviglia’ è stato un modo per avvicinare voi ragazzi ad un mondo, quello dell’opera lirica, che troppo spesso viene percepito lontano e noioso dalla sensibilità contemporanea, ma in realtà è un mondo che ancora oggi si rivela estremamente moderno e spumeggiante; in questo modo avete potuto apprezzare, divertendovi, l’opera rossiniana".

Non solo noi ragazzi abbiamo recitato e cantato, ma ci siamo occupati anche dell’allestimento scenografico e dei costumi. In questo caso è stato fondamentale l’aiuto della nostra professoressa di arte, Lucrezia Roncadi. Infatti la professoressa ci ha introdotti alla produzione artistica di Emanuele Luzzati e così abbiamo deciso di ispirarci alle coloratissime scenografie dell’artista genovese. Tramite l’utilizzo di materiali semplici, come fogli di carta, carta velina, pastelli, tempere e stoffe, abbiamo realizzato l’intera scenografia. Il fondale è stato tappezzato di fiori e farfalle colorati, il balcone di Rosina lo abbiamo realizzato tramite un cartone interamente dipinto e sul quale abbiamo apposto fiori di cartapesta. Anche l’arco matrimoniale l’abbiamo realizzato utilizzando variopinti fiori di carta. Inoltre, tramite l’impiego di tessuti di recupero, abbiamo realizzato i costumi di scena, potendoci così calare pienamente nella parte degli abitanti della Siviglia del XVIII secolo. "La rappresentazione è stata un’occasione per far approcciare voi ragazzi a un lavoro artistico, quello dello scenografo e del costumista. In questo modo avete potuto vedere nella pratica quello che avevamo studiato della produzione luzzatiana, non limitandoci esclusivamente all’aspetto teorico", ha dichiarato la professoressa Roncadi.

La messa in scena finale è stata una grande soddisfazione per noi studenti, in quanto, appunto, abbiamo curato ogni dettaglio della rappresentazione. Grazie a questa iniziativa, abbiamo avuto la possibilità di toccare con mano molti aspetti che spesso ci limitiamo a studiare solo sui libri, invece ora siamo più consapevoli di cosa voglia dire allestire un’opera lirica e la cosa più bella è che tutto ciò abbiamo potuto farlo divertendoci.

Classe 1°B di Polinago

Professoressa Ilaria Legnami