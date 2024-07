Paura e caos in via De’ Fogliani. Collassa una palazzina, famiglie evacuate poi rientrate

Un primo luglio da dimenticare, quello di ieri per i residenti di via De’ Fogliani, a pochi passi dal centro. Alcuni dei cittadini che vivono all’angolo con via Barbieri, infatti, hanno udito all’improvviso forti scricchiolii e boati provenire dalla villa dei primi anni del 900 situata in fondo alla strada. Rumori sospetti uditi anche dagli operai al lavoro nella struttura che, ovviamente, hanno dato subito l’allarme. Infatti la spettacolare abitazione in corso di ristrutturazione di via De’ Fogliani ha iniziato intorno a mezzogiorno di ieri a cedere: grosse crepe si sono create velocemente sulle pareti posteriori e, verificato il dissesto statico dell’edificio si è messa in moto la ‘macchina’ istituzionale e dei soccorsi. La struttura ha iniziato in brevissimo tempo ad inclinarsi verso la strada e, valutate lesioni di una certa rilevanza, i pompieri intervenuti sul posto con tecnici e diverse squadre, insieme alle pattuglie della polizia locale hanno evacuato le famiglie di due stabili, a partire dalle 11 di ieri mattina e per un totale di 15 nuclei.

Le famiglie sono subito scese in strada e le vie limitrofe sono state interdette al traffico per questioni di sicurezza. Vista l’instabilità dello stabile, evidentemente a rischio crollo si è quindi deciso per la demolizione della villa da parte dell’azienda incaricata. Nel frattempo lo stabile ha iniziato a sgretolarsi tanto che, dinanzi agli occhi di numerosi curiosi, la facciata della villa, nel primo pomeriggio, ha ceduto all’improvviso. Intanto, intorno alle 18, dopo che il sindaco ha firmato l’ordinanza di demolizione dello stabile e ottenuto l’ok da parte della procura sono iniziati i lavori di abbattimento. Intorno alle 20 è stato ultimato il lavoro di abbattimento delle parti pericolanti e tutti i residenti, una volta posta in sicurezza l’area hanno potuto rientrare all’interno delle proprie abitazioni. Durante i lavori di demolizione, a cui erano presenti anche i tecnici comunali i pompieri hanno continuato a spruzzare copiosi getti d’acqua al fine di ridurre al minimo le polveri che si sono inevitabilmente sollevate nel crollo. Le famiglie della zona erano state comunque invitate a chiudere le finestre delle palazzine. Saranno ora effettuati accertamenti per stabilire se vi siano state o meno responsabilità relative al cedimento dell’edificio.

"Sapevamo che sarebbe crollata – hanno dichiarato infatti alcuni residenti secondo i quali, di recente, si era reso necessario l’intervento dei pompieri per allagamenti nelle fondamenta della casa, da cui erano partiti i lavori. La villa appartiere ad una nota famiglia modenese e, appunto, i parenti del defunto proprietario avevano deciso di iniziare i lavori di ristrutturazione dell’immobile, che sarebbe rimasto danneggiato durante il sisma del 2012. Nessuno si aspettava, per, che nel giro di poche ore l’immobile potesse piegarsi quasi su se stesso ma, fortunatamente, le operazioni di abbattimento si sono svolte in totale sicurezza e la situazione, in serata, in tutta la zona è tornata alla normalità.

Valentina Reggiani

e Emanuela Zanasi