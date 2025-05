Percorsi didattici stradali. Un ’tappetone’ con la segnaletica

Fino a venerdì prossimo, la piazza coperta degli uffici comunali di Formigine si trasforma in un grande laboratorio per l’educazione stradale, grazie al tappetone didattico che simula i percorsi con segnaletica e sul quale, ogni giorno, le classi delle scuole cittadine si alternano per esercitarsi a piedi e in bicicletta, mettendo in pratica le buone norme della sicurezza stradale. Tutto il materiale necessario (biciclette, caschetti e giubbotti riflettenti) viene fornito dalla Polizia Locale formiginese, che sottende allo svolgimento delle attività. L’iniziativa rientra infatti nel progetto ‘Vigile Amico’, proposto dalla Polizia Locale di Formigine alle scuole del territorio. Soltanto in queste settimane, sono circa 400 gli alunni coinvolti delle classi quinte delle scuole primarie e dell’ultimo anno della scuola dell’infanzia. Non è la prima volta che il ‘tappetone’ si mette al centro, insieme alla Polizia Locale formiginese, di eventi del genere: di recente hanno partecipato all’edizione 2025 di ‘Obiettivo Zero’ a Mirandola e sono stati presenti in piazza Ravera a Formigine nell’ambito del ciclo di incontri ‘Infanzia Si-Cura’, un percorso dedicato ai neo genitori e alla sicurezza dei bambini in auto.

