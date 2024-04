Progetto "Più Vicini",. Coop Alleanza 3.0 in appoggio ai territori

Anche nel 2024 i territori e le comunità sono al centro delle azioni di Coop Alleanza 3.0 con “Più Vicini”, l’iniziativa dedicata agli enti del terzo settore, alle realtà locali, e alle associazioni che operano sui territori in cui la Cooperativa è presente, dal Friuli Venezia Giulia alla Puglia. “Più Vicini”: la fase uno dedicata alle proposte delle realtà del terzo settore Fino al 12 maggio le realtà del terzo settore possono presentare le proprie iniziative sociali dedicate ai temi della difesa dell’ambiente, della solidarietà, della cultura e degli stili di vita sostenibili.

L’obiettivo di “Più Vicini” infatti è di sostenere le iniziative più in linea con i bisogni dei vari territori, sulla base delle indicazioni ricevute dai soci. “Più Vicini” si contraddistingue per la capacità di ascolto rivolta alla base sociale e per essere fortemente coerente con il Piano di sostenibilità 2023-2027 della Cooperativa. Il Piano di sostenibilità, infatti, è definito tenendo conto delle priorità evidenziate dall’Onu e presenta obiettivi e azioni che consentono a Coop Alleanza 3.0 di contribuire al raggiungimento di 13 dei 17 Goal dell’Agenda 2030. Le iniziative saranno selezionate dai 51 Consigli di Zona soci e quelle scelte faranno parte della seconda fase di “Più Vicini” che coinvolgerà direttamente soci e consumatori. Le proposte dovranno pervenire tramite modulo online su all.coop/piuvicini .

“Più Vicini è una risposta cooperativa ai bisogni delle comunità e elaborata grazie alle realtà del territorio e che coinvolge direttamente soci e consumatori dando a tutte e tutti la possibilità di costruire insieme percorsi virtuosi, all’insegna dell’inclusione, del rispetto dell’ambiente, della solidarietà, della cultura, per indurre cambiamenti positivi già nei territori in cui viviamo tutti i giorni” dichiara Alice Podeschi, Direttrice Relazioni e ingaggio Soci e Stakeholder di Coop Alleanza 3.0 “Più Vicini”: la fase due dedicata alle scelte dei soci e dei consumatori Dal 1°al 31 ottobre, infatti, soci e consumatori potranno scegliere nei negozi della Cooperativa quale sostenere tra tre iniziative specifiche, in uno spazio dedicato all’interno del punto vendita e sul sito all’indirizzo all.coop/piuvicini e sulla App di Coop Alleanza 3.0. La Cooperativa sosterrà con contributi proporzionali alle preferenze, espresse dai soci e dai consumatori, le tre iniziative abbinate al punto vendita. Maggiori informazioni su all.coop/piuvicini .