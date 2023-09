Questura applica ‘decreto Caivano’: avviso orale a due minori dopo una rissa

Modena, 26 settembre 2023 – Applicato il cosiddetto ‘decreto Caivano’ nei confronti di due minorenni protagonisti nei giorni scorsi di una rissa all’interno di una struttura di accoglienza per minorenni. L’invito a mantenere una condotta conforme alla legge è stato rivolto dal questore Silvia Burdese a due minorenni tunisini, già noti alle forze dell’ordine, che la notte fra domenica e lunedì sono stati coinvolti, e per questo denunciati, in una rissa all’interno di una struttura di accoglienza per minorenni. L’atto viene comunicato, come previsto dalla normativa, alla presenza di un genitore o di un esercente la responsabilità genitoriale, fa sapere proprio la questura di Modena in nota. Si tratta di una delle prime applicazioni del ‘decreto Caivano’ a livello nazionale