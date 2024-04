Raccolta differenziata, prosegue la distribuzione dei sacchi

Prosegue a Modena, nei luoghi di aggregazione come polisportive e supermercati, la distribuzione dei sacchi gialli e azzurri per la raccolta differenziata porta a porta. Anche a nel mese di aprile, ogni sabato mattina dalle 9 alle 13, saranno infatti attivi gli infopoint allestiti dal Gruppo Hera dove i modenesi potranno ricevere informazioni sui servizi ambientali e ritirare le dotazioni necessarie per differenziare correttamente plastica e carta. Ecco l’elenco completo:  6 aprile: Mercatino del Riuso in piazza Guido Rossa, Polisportiva San Faustino in via Wiligelmo 72.  13 aprile: centro commerciale I Portali in viale dello Sport 50, supermercato Aldi in strada Canaletto Sud 6.  20 aprile: Teatro Tempio in viale Caduti in Guerra 192, Polisportiva Villa D’Oro in via del Lancillotto 10.  27 aprile: Polisportiva Sirenella in via Monte Grappa 47, Polisportiva Gino Pini in via Pio La Torre 61.

Si ricorda che per il ritiro dei kit sono sempre disponibili le Case Smeraldo di via Razzaboni 80 (dal lunedì al sabato dalle ore 8 alle 18) e il Punto Smeraldo del Mercato Albinelli (dal lunedì al sabato dalle ore 9 alle 13.30).