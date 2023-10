Rassegne d’essai. Via con ’Io Capitano’

Con ‘Io capitano’ di Matteo Garrone si inaugura domani al Cinema Teatro Comunale di Bomporto la prima parte delle rassegne cinematografiche d’essai e per famiglie. Fino al 24 novembre sei i titoli in programmazione alle 21, tra cui ’Rapito’ di Marco Bellocchio e ’Grazie Antonio Albanese’. Il 17 novembre in anteprima provinciale ’Dallarte’, il documentario di Jonny Costantino dedicato a Lucio Dalla e prodotto dall’Istituto Italiano di Cultura di Zurigo, accompagnato in sala dal regista e dalla protagonista, la cantautrice e attrice Angela Baraldi. Due i film per ragazzi in programmazione la domenica alle 17, ’Elemental’ e ’Paw Patrol: il Superfilm’. Ingresso unico 5 euro.

Sei titoli per la rassegna serale d’essai del venerdì – tra cui una anteprima provinciale – e due titoli per la rassegna pomeridiana domenicale per famiglie. Inizio ore 21 il venerdì, ore 17 la domenica con ingresso unico a 5 euro.