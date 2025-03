Rischia di soffocare con la caramella. Bambino salvato al Carnevale

Per pochi attimi una bellissima festa come quella del carnevale di Piumazzo di domenica scorsa avrebbe potuto trasformarsi in tragedia, perché un bambino ha rischiato di rimanere soffocato con una caramella. Tuttavia, grazie alla prontezza di una persona che per la prima volta in assoluto ha preso parte a questa manifestazione, tutto si è risolto per il meglio. Questa, in sintesi, la cronaca di un pomeriggio molto particolare che ha visto quale involontario ma fondamentale protagonista Massimo Frascà, modenese, 57 anni, presidente locale di fresca nomina dell’A.N.P.Pe, l’associazione degli agenti di Polizia penitenziaria in pensione (lui però non è in pensione ed è tuttora in servizio al carcere Sant’Anna).

"Mi trovavo per la prima volta nella mia vita al carnevale di Piumazzo – racconta al Carlino lo stesso Frascà – perché col mio nuovo incarico che ho dal mese scorso, volevo stare vicino ai miei colleghi impegnati nel servizio di sicurezza. Erano circa le 15 di domenica e stavo scattando alcune foto quando un bambino di circa 7 – 8 anni mi è passato davanti e ha afferrato da un carro una delle tante caramelle che venivano lanciate. Dopo averla scartata se l’è messa in bocca e ha cominciato subito a correre. Passano pochi istanti e mia moglie mi fa notare che questo bambino stava soffocando. Non ci ho pensato due volte e ho chiesto a suo padre, che nel frattempo stava cercando di farlo respirare, di lasciarmelo affinché gli potessi praticare la manovra di Heimlich. Con quattro o cinque colpi la manovra ha avuto effetto. Dopo cinque minuti, il bambino aveva quasi già dimenticato tutto".

Per il grande gesto salva vita, Frascà ha ricevuto le congratulazioni sia del sindaco di Castelfranco Emilia, Giovanni Gargano, sia del comandante della polizia locale, Cesare Augusto Dinapoli. "Ho già sentito Massimo – ha commentato Gargano – ribadendogli, a nome dell’intera città, i più sentiti ringraziamenti: con un gesto di prontezza e altruismo, ha evitato una tragedia; per questo segnalerò alla Prefettura il suo nome, perché merita l’onorificenza al Merito civile". Da parte sua, Frascà ha detto: "L’importante innanzitutto è che il bambino stia bene e mi hanno fatto piacere i ringraziamenti del sindaco e della polizia locale. Al di là di onorificenze verso la mia persona, ritengo molto più urgente che nelle scuole sia istituita, dalle prime superiori in poi, un’ora di formazione alla settimana in manovre salva vita".

Marco Pederzoli