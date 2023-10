Rogo di notte in un appartamento. Mamma e figlia intossicate dal fumo

Spaventoso incendio mercoledì notte, intorno alle 4 in un appartamento di via Dino Ferrari, a Maranello.

Per cause ancora in corso di accertamento, infatti, le fiamme si sono originate nella cucina dell’abitazione e il fumo ha velocemente invaso tutta la palazzina, svegliando gli occupanti delle diverse abitazioni.

Le proprietarie dell’appartamento, mamma e figlia di 29 anni hanno subito dato l’allarme ed entrambe, insieme ad altri condomini comprensibilmente spaventati sono uscite in strada per mettersi in salvo. Sul posto sono accorsi i pompieri con due squadre da Modena e Vignola che, in breve, hanno domato le fiamme.

Contemporaneamente sono intervenuti i sanitari del 118 che, dopo aver verificato le condizioni delle due donne, rimaste lievemente intossicate dal fumo le hanno trasportate in ospedale per gli accertamenti di rito.

Fortunatamente mamma e figlia non hanno riportato serie lesioni. Ma sicuramente è stata tanta la paura.

Le due donne si sono svegliate in piena notte appunto, trovando la casa invasa dal fumo. Sono ora in corso accertamenti per capire l’origine delle fiamme anche se non si esclude che il rogo sia stato originato da un corto circuito.

Diverse le persone appunto scese in strada poichè spaventate dal fumo che, in breve, ha invaso tutta la palazzina.

v.r.