Rulli Frulli Days, inclusione in musica

di Stefano Marchetti

Musica, inclusione, laboratori, sorprese. Festa. Un anno fa, il 20 maggio, nel decennale del terremoto il presidente della Repubblica inaugurava la Stazione Rulli Frulli, ovvero la stazione autocorriere trasformata nella nuova sede della banda che da Finale ha conquistato l’Italia. Da venerdì a domenica, dunque, alla Stazione sbocceranno i "Rulli Frulli Days", giorni speciali per stare insieme: "I Rulli Frulli per me rappresentano quello che il mondo dovrebbe essere, la visione dell’inclusività e del futuro – spiega il direttore Federico Alberghini, di recente nominato Cavaliere della Repubblica –. In queste giornate abbiamo invitato qui a Finale tanti amici che abbiamo conosciuto in questi anni". Ora in tutta Italia 2400 ragazzi seguono il ‘metodo’ Rulli Frulli e sono nate undici bande Rulli Frulli, altrettante ‘costole’ di quella finalese. Fra gli ospiti speciali dei Rulli Frulli Days, la cantautrice Cristina Donà che venerdì alle 17.30 terrà un breve set acustico con alcuni brani del suo repertorio, Davide Toffolo, fumettista e frontman dei Tre Allegri Ragazzi Morti, che con Michele Bernardi e Marco Cortana realizzerà anche un murale sulle pareti della Stazione, e Mirko Casadei che sabato sera porterà a Finale il sapore della Romagna, suonando con i Rulli.

L’anteprima dei Rulli Frulli Days sarà domattina con i bimbi delle scuole finalesi impegnati in "C’era una volta il Cigno d’oro", con canzoni, arte e letture dei racconti di Giuseppe Pederiali. Venerdì, al mattino un ‘faccia a faccia’ sulla legalità, rivolto in particolare a 250 studenti del liceo Morandi, con il Prefetto Alessandra Camporota e il Questore Silvia Burdese. E dalle 17.30 spazio alla musica live: aprirà Cristina Donà poi alle 18 la ‘Musica da cucina’, e in serata i concerti dei Trillici, di Luca Telli & Si Loca, e il dj set delle Sufrangette. Sabato mattina dalle 10.30, visite guidate alla scoperta di Finale con le guide di Alma Finalis, e dalle 14.30 un laboratorio di falegnameria con Astronave Lab, quindi il Cocktail Lab di Casoni, e dalle 18 i concerti di Banda 21Rulli di Riccione, della Banda di Maestre di Modena e dei Rulli Frullini, poi alla sera il nuovo, grande show dei Rulli Frulli, "Tutti e nessuno". La giornata di domenica sarà interamente dedicata al Ragù Market dei giovanissimi, con brunch e concerti dalle 19.

Intanto i Rulli Frulli si preparano al 2 giugno, quando Federico Alberghini riceverà ufficialmente l’onorificenza. La grande, coloratissima ‘ciurma’ finalese è stata invitata in piazza Roma a Modena per la cerimonia solenne ed eseguirà l’inno nazionale, nella versione proposta anche per la visita del Presidente Mattarella. "Siamo onoratissimi e ci saremo tutti – annuncia il direttore –, perché questo importantissimo riconoscimento non è solo per me ma per tutti i Rulli Frulli, un progetto che coinvolge tantissimi ragazzi e tantissime famiglie. Tutto nasce con loro e per loro". Anche questa festa sarà tutta da vivere insieme.