Sanità, l’Ausl investe 15 milioni sul distretto

Il futuro dell’ospedale di Vignola e i progetti che l’Ausl di Modena ha in nel distretto sanitario vignolese sono stati al centro dell’ultimo Comitato di Distretto che l’azienda sanitaria ha organizzato coi nuovi sindaci del territorio e la nuova presidenza dell’Unione Terre di Castelli e del Comune di Montese. "Oltre a illustrare il piano investimenti – comunica una nota Ausl - l’azienda sanitaria ha illustrato le progettualità dell’ospedale di Vignola - grazie anche alla presenza di diversi primari che hanno potuto così farsi conoscere e approfondire le proprie attività – e dei servizi territoriali. Sul Distretto di Vignola, l’investimento totale è intorno ai 15 milioni: hanno preso il via in estate i lavori nell’area ex Cup dell’ospedale, così come quelli per la realizzazione della Casa della comunità e dell’ospedale di comunità di Vignola. È inoltre in corso un intervento di ristrutturazione nella Casa della comunità di Guiglia (già operativa), mentre procede la ristrutturazione che porterà all’apertura di quella di Zocca a inizio 2025. A Castelnuovo Rangone la realizzazione della nuova Casa della comunità è in fase di procedura di gara, mentre la progettualità di quella a Montese è in corso di valutazione congiunta tra Ausl e Comune. Anna Maria Petrini (nella foto), direttrice generale dell’Azienda Usl di Modena, commenta: "Il dialogo e la condivisione degli obiettivi con i sindaci e le Unioni dei Comuni rappresentano elementi essenziali nell’azione dell’azienda sanitaria sul territorio. Definire soluzioni sinergiche è lo strumento più importante che abbiamo per colmare le attuali difficoltà vissute dalla sanità nazionale e, a cascata, quella locale. I dati sul Distretto di Vignola, in particolare quelli sull’ospedale, dimostrano che il presidio sanitario è forte e in grado di soddisfare i bisogni della popolazione. Siamo al lavoro con i sindaci per migliorare ulteriormente questo percorso con nuovi investimenti e il potenziamento dei servizi che permettono di assistere anche le persone nelle aree più remote, quindi più lontane dalle strutture sanitarie principali".

Marco Pederzoli