"Sci, cresce l’attesa. Ci stiamo preparando"

Cresce negli appassionati dello sci l’attesa per la nuova stagione invernale 2024/25, per rifarsi della scorsa stagione in cui non poterono godere appieno delle piste causa temperature sopra le medie. Al momento la data canonica per la possibile apertura degli impianti di risalita resta quella del lungo week-end dell’Immacolata, dal 6 all’8 dicembre. Qualcuno spera che si possa ripetere l’inizio stagione del 2017 quando gli impianti aprirono già a novembre grazie a nevicate anticipate, ma quel che conta – per gli operatori – è che l’inverno torni alle normali condizioni climatiche con neve fresca e temperature idonee agli impianti d’innevamento programmato. E proprio sull’adeguamento di questi impianti che si sono concentrati lavori preparatori nella stazione del Cimone: "Quest’anno – dice Luciano Magnani, presidente del Consorzio invernale del Cimone – abbiamo rinnovato le pompe dell’impianto d’innevamento al Cimoncino di Fanano, dopo che erano stati rinnovati quelli di Passo del Lupo e delle Polle. Tra i vari interventi effettuati, una particolare attenzione è stata riservata ai lavori di revisione e manutenzione dei mezzi battipista, sia quelli di nuova generazione che gli altri. Appena ci saranno le condizioni, siamo quindi prontissimi ad aprire in poco tempo gli impianti".

Mancata la fiera Ski-pass, il Consorzio ha lanciato on-line prezzi e promozioni 2024/25. Ad esempio sono aperte le prenotazioni alle promozioni ‘Benvenuto Inverno 2024/25’ per trascorrere il ponte dal 6 all’8 dicembre sulle piste del Cimone e soggiornare in albergo, residence o campeggi. In hotel 2 pernottamenti con trattamento di mezza pensione e 3 giorni di skipass a partire da 225 euro. In residence o campeggi, 2 Pernottamenti e colazione, 3 giorni di skipass a partire da 192,00 euro. Anche alle Piane di Mocogno ci si prepara alla nuova stagione sciistica proponendo promozioni, con lo ‘skipass più economico d’Italia’. Piandelagotti (Frassinoro) punterà sempre più sullo sci nordico.

Molto particolare l’attesa della nuova stagione sciistica a S.Annapelago, dove tornerà in attività invernale dopo cinque anni la seggiovia sul Poggio Scorzatello di S.Annapelago. Seggiovia già riaperta dopo lavorio di rifacimento la scorsa estate, ed ora in attesa del "battesimo della neve". Il nuovo gestore Snow Service è pronto alla nuova avventura: "Siamo tutti pronti e carichi per questa gestione -hanno detto i responsabili societari- e abbiamo fatto ogni sforzo possibile per poter riaprire. Speriamo continui una fattiva collaborazione di tutti gli interessati (enti, operatori commerciali, paesani) per un grande rilancio della stazione di S.Annapelago che ha grandi potenzialità turistiche e sportive, non solo invernali ma tutto l’anno".

