Scuole, il futuro è in cantiere. Dai progetti ai nuovi interventi

Dopo il rinnovo e gli interventi di adeguamento, i nidi d’infanzia "Il Paese dei Balocchi" e il "Nido della Civetta", la scorsa settimana, hanno ricevuto la visita della vice sindaca e assessore alla Scuola e Cultura Marina Marchi che ha annunciato ulteriori interventi per 1,5 milioni sulle scuole d’infanzia. Discussi durante l’incontro con direzione e coordinamento pedagogico del servizio i previsti successivi interventi e spese. "Realizzare gli interventi di adeguamento sismico al ’Nido della Civetta’ e intervenire per il rifacimento dei bagni – ha detto Marchi – era una priorità e siamo molto contenti che l’anno educativo sia potuto iniziare senza problemi potendo contare su queste importanti migliorie. Procedono anche i lavori in via Toti presso la Scuola ’Sergio Neri’ con le sezioni che saranno ancora ospitate temporaneamente presso il Pala Comini e il plesso di Via Pietri. L’altra sera, poi, insieme alla direzione didattica e alle insegnanti, abbiamo incontrato i genitori dei ’grandi’ della Scuola d’infanzia Silvia Golinelli di viale Gramsci per anticipargli che durante l’inverno 2024 inizieranno i lavori di adeguamento sismico ed efficientamento energetico (circa 1,5 milioni di euro di spesa) nella parte più vecchia".

Al nido di via Poma sono tanti i progetti in campo, dopo l’aumento dello spazio camminabile per favorire la mobilità. Qui i laboratori, ruotati nell’ampio atelier vetrato, vengono trasformati in vere e proprie aree di ’esplorazione’: quello con la sabbia (e conchiglie), quello grafico-pittorico (sia con strumenti che col corpo mani-piedi) e, infine, quello della creta. Nel Nido della Civetta, in via Gobetti, oggetto di un intervento di adeguamento sismico attraverso la realizzazione di connettori strutturali interni ed esterni e di riqualificazione dei servizi igienici interni alle sezioni per 250.000 euro di finanziamento ministeriale sul Pnrr, sono attualmente ospitate cinque sezioni di medi e grandi, per un totale di 88 piccoli ospiti di età compresa tra i 19 mesi e i 3 anni, che si completeranno da oggi con 2 gruppi nella "sezione primavera". Da novembre, poi, saranno realizzati alcuni lavori di completamento, che riguarderanno le finiture esterne e la sistemazione dei marciapiedi in autobloccante perimetrali alle sezioni. "Riguardo i progetti per l’anno educativo 24/25 – il responsabile di Gulliver Nicola Modaferri – ha confermato la scelta di aumentare le attività all’aria aperta dando spazio alle esperienze tattili".

Alberto Greco