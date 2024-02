"Sicurezza, Mezzetti ha proposte choc"

In attesa della definizione del perimetro della coalizione di centrosinistra e dell’incontro nazionale oggi in programma per il centrodestra (che deve scegliere tra Piergiulio Giacobazzi e Luca Negrini), frusciano le ali del ’corvo rosso’, la gola profonda che deposita con i suoi informati artigli e il becco acuminato ’pizzini’ ai giornalisti e agli adetti ai lavori, mescolando sapientemente come solo le vere barbe finte sanno fare considerazioni realistiche ad altre destituite di fondamento, per avvelenare i pozzi. Nell’ultimo messaggio l’uccellaccio gracchia che "in Fratelli d’Italia scommettono che la professoressa Modena tornerà indietro", mentre sul fronte opposto sostiene che "Mezzetti ha l’ok di Calenda/+Europa e dei 5S che hanno fatto la conferenza stampa solo per evitare il problema Carpi. Mezzetti, d’accordo con Muzzarelli, con cui si sentono spesso, ha detto no a Modena Volta Pagina con decisione. Lanfranco Turci e lui non sono compatibili dal 1999". Mezzetti, prosegue, "ha pronto un pacchetto hard di proposte legalità e sicurezza come primo punto da proporre agli alleati...".

g.a.