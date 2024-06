Sulle tracce di Belen e della sorella Cecilia

È rimasto segretissimo il nascondiglio che la modella e star televisiva Belén Rodríguez e sua sorella Cecilia, modella e influencer, avevano scelto nella campagna fra Maserno e Montespecchio di Montese. Soltanto ora che sono andate in onda le prime puntate della quarta stagione di Celebrity Hunted, del tv show di Amazon Prime Video, disponibile in streaming, si è saputo della loro presenza nel modenese, a Vignola e a Montese, dove sono state girate parti di questa Caccia all’uomo. Le due sorelle hanno trascorso una notte alla Sorba della frazione montesina Maserno, un territorio con case sparse poco abitato. La casa si raggiunge soltanto percorrendo una stradina ghiaiata, con divieto di accesso, che scende verso il torrente e si snoda tra campi coltivati a erba, boschi e qualche rudere semicoperto da fitta vegetazione. Insomma, sarebbe stato molto difficile scovare quassù Belén e Cecilia. Per lasciare la giusta curiosità al lettore non sveliamo come è finita la sfida fra coppie vip formate oltre che dalle sorelle Rodriguez, dall’attore Raoul Bova e la moglie, l’attrice Rocío Muñoz Morales, dai rapper Guè ed Ernia e dai comici Herbert Ballerina e Brenda Lodigiani, che dovevano far perdere le proprie tracce per vincere un alto montepremi da devolvere in beneficenza. Il collegamento per portare le sorelle Rodriguez nella nostra terra è stata Cristina Nozzi che a Vignola gestisce il negozio di abbigliamento femminile ‘Cristina N’, in via Minghelli 8. ‘La Sorba’ è di proprietà di suo marito. Cristina ha conosciuto Cecilia una decina di anni fa all’Arena di Verona in occasione di una partecipazione di Belén con Amici e ne è nata un’amicizia.

"Per questa trasmissione – racconta Cristina – avevano bisogno di rifugiarsi in un posto non sospetto e, come tappa dell’Emilia Romagna, hanno pensato di venire da me perché sapevano che disponevo di una casetta sperduta tra i monti. La troupe è venuta a Vignola e nel mio negozio dove ha girato la prima parte della trasmissione. Belén e Cecilia si sono travestite da artiste di strada, con parrucche e cose strane, per non farsi riconoscere dai ‘cacciatori’ che in ogni momento avrebbero potuto arrivare. Si sono esibite nella piazza di Corso Italia e le persone hanno donato loro monete. Ne avevano bisogno, perché per procedere il loro viaggio non disponevano delle carte di credito e nemmeno di contanti". Poi da vignola a La Sorba. "Lassù – continua Cristina Nozzi – in tranquillità ci siamo godute una cena, poi, a letto, perché loro erano esauste. Il mattino successivo hanno lavorato ancora e al rientro ci siamo fermate da Martino, sulla Fondovalle, per un bel pranzetto. Anche qui non sono state riconosciute".

Walter Bellisi