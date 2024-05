Super soccorso in autostrada . Auto per trasporto organi in panne. Intervento record ’salva’ il trapianto

Gli angeli della strada esistono. Uno di sicuro è a Modena ed è in giro con il carro attrezzi, l’altro è di Spilamberto e fa il gommista. Grazie a loro mercoledì una vettura della Polizia locale di Meda (Monza e Brianza) adibita al trasporto organi è riuscita a ripartire velocemente dopo l’esplosione di uno pneumatico e a raggiungere l’ospedale di Ancona per salvare la vita a due persone adulte. Gli agenti brianzoli, tra i pochissimi in tutto il nord Italia a effettuare il servizio di trasporto organi su gomma, erano partiti dal Policlinico di Milano per il trasporto di due reni. Stavano percorrendo a tutta velocità l’autostrada quando, all’improvviso, è esplosa la gomma posteriore sinistra.

Per fortuna il conducente, formato con i corsi di guida sicura, è riuscito a controllare la vettura evitando incidenti. Poi la prontezza di riflessi: un agente, vedendo un carro attrezzi in arrivo, ha indicato al conducente di accostare, visto che era impensabile pensare di cavarsela in tempi brevi chiamando altri soccorritori. La vettura è stata caricata velocemente dall’addetto dell’azienda ’Autosoccorso di Longagnani e Cavicchioli’ di Modena. È stata portata da Bruzzi Gomme di Spilamberto, che in pochi istanti ha provveduto alla sostituzione dello pneumatico garantendo una veloce ripartenza.

Per i due agenti ogni tentativo di pagare per il servizio di trasporto e cambio gomma è stato inutile: i titolari delle due imprese hanno rifiutato soldi. La Polizia locale ha così potuto riprendere il loro viaggio e arrivare in ospedale con solo mezz’ora di ritardo. Senza i soccorritori sarebbero stati guai per tutti: non c’era in Emilia Romagna un altro mezzo disponibile per recuperare gli organi e portarli a destinazione. Situazione drammatica, tanto che il comando di Polizia locale di Meda, pur impegnato in città a causa del maltempo, stava valutando la possibilità di inviare una seconda vettura fino a Bologna.

"Per noi è stato un onore – racconta Gloria Longagnani, titolare dell’attività di autosoccorso di Modena – Il nostro dipendente, compresa la situazione, ha contattato altri automobilisti che doveva soccorrere in autostrada, spiegando che comunque loro erano vivi e in sicurezza, mentre qualcuno stava rischiando la vita. Mentre si recava dal gommista lo ha avvisato spiegando l’urgenza e indicando il modello del veicolo".

All’arrivo dal gommista non è stato perso neanche un minuto. Il cambio è stato praticamente molto simile a un pit stop in stile Formula 1. "Eravamo presi dal lavoro – racconta Luca Bruzzi, titolare della Bruzzi Gomme di Spilamberto (Modena) -, ma abbiamo sospeso tutto. Eravamo coscienti dell’importanza di questo intervento che, di certo, rappresentava una priorità. Pagamento? Non diciamolo neanche per scherzo. Questi gesti sono dovuti, siamo contenti di aver dato il nostro contributo aiutando la Polizia locale nella sua nobile missione".