Topi a scuola, la protesta: "Una vergogna"

Come annunciato nei giorni scorsi, ieri mattina una rappresentanza di genitori delle scuole dell’infanzia Walt Disney (una quindicina) si sono ritrovati sotto al municipio per protestare pubblicamente sulla questione topi, che ormai da un paio di mesi tiene banco in questo istituto. Dalla fine di ottobre, infatti, i genitori hanno scoperto che nei moduli provvisori in cui sono ospitati i loro figli ci sono problemi di presenza di roditori (con relativi escrementi), così già da settimane diverse famiglie stanno tenendo a casa i loro figli da scuola, tra mille sacrifici.

Commentando la manifestazione di ieri Giorgio Pagano, rappresentante dei genitori delle Walt Disney, spiega: "Siamo soddisfatti dell’adesione che ha avuto l’iniziativa. Un segnale ulteriore che il problema della presenza di topi e dei loro escrementi nei container dove si trovano i bambini continua a essere molto sentito e deve essere risolto.

Al contempo, vogliamo dare credito a quanto ci ha detto il sindaco in questi ultimi giorni. In un paio di incontri, infatti, il primo cittadino ci ha promesso di risolvere definitivamente il problema entro il 7 gennaio, il giorno in cui i bambini dovrebbero rientrare a scuola.

Se così non fosse, ha detto che è pronto a chiudere la scuola stessa, ma appunto secondo quanto ci è stato riferito tutto dovrebbe rientrare nella normalità grazie a interventi di derattizzazione e alla chiusura di tutte le fessure.

Ci sono stati garantiti anche sopralluoghi di verifica da parte nostra sul posto, così come un sopralluogo sul cantiere delle nuove scuole Walt Disney, attualmente in costruzione (gli attuali moduli sono infatti una soluzione temporanea, ndr). Staremo a vedere.

In ogni caso, andremo avanti con una denuncia alla Procura della Repubblica nei confronti della dirigenza scolastica.

Di tutta questa vicenda dei topi – conclude Pagano – siamo venuti a saperne solo per caso, e non tramite una comunicazione ufficiale che era doverosa. Non abbiamo ancora ricevuto nemmeno le scuse per tutto quello che è successo e per i disagi alle famiglie che ciò sta comportando".

Intanto, sul fronte politico, la lista civica Frazioni e Castelfranco e il gruppo consiliare Forza Italia – Noi Moderati hanno presentato un’interrogazione con dibattito da discutere in consiglio comunale. Nell’interrogazione si rimarca tra l’altro: "Le immagini dimostrano uno stato di usura piuttosto avanzato dei container, che necessitano di una pulizia profonda".

"L’Azienda Usl di Modena – hanno spiegato ieri dall’azienda sanitaria – è a conoscenza della situazione e la sta monitorando, in sinergia con gli enti preposti, al fine di fornire alla scuola e al sindaco indicazioni necessarie per le valutazioni del caso".

