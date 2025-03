Tornano le ragazze del softball

Ci sono in atto grandi manovre in casa gialloblù col nuovo main sponsor del Modena baseball, Paganelli Pulizie Service, in attesa del debutto in serie A che avverrà domenica 27 aprile sul diamante bolognese dell’Athletics. La notizia del giorno, tutta al femminile, vede la nascita dopo oltre 20 anni, del nuovo Softball Modena, rinato dalle ceneri per il grande progetto Modena softball. Madrina eccezionale della nuova avventura è l’ex olimpionica Lory Auletta, ultima atleta a vestire in gialloblu, catcher nelle olimpiadi di Sidney. Testimonial delle ragazze modenesi la figlia, Erika Piancastelli, olimpionica a Tokyo sempre nel ruolo di catcher.

Grande prestigio a livello agonistico per Auletta, nuovo coach del Collecchio di serie, A, promossa la scorsa settimana in Federazione come Manager della nuova nazionale azzurra di softball Under 18. Con queste positive premesse, Modena si propone, dopo anni di attesa, con le categorie Under 13 e Under 16, con l’apporto tecnico del manager Mauro Brandoli, coach De Renzi e Selvaggi. Grande attesa storica verso la nuova avventura quindi, con il debutto delle ragazze, nel torneo di Reggio Emilia, calendariato domenica 23 e domenica 26, per crescere insieme verso un radioso futuro di softball.

Baseball. Con il Main sponsor Paganelli Modena,la squadra ha iniziato gli allenamenti con un team tutto ‘green’. Il manager Pisano, i coach Malagoli, Righi, Gibertini col pitching coach Burguillos hanno programmato cinque impegnativi test per saggiare, il valore di un team che è alla ricerca di una propria identità. Nell’ atteso girone impegnativo, le prime due squadre nella qualificazione,accedono ai Play Off scudetto. Giocheranno contro Athletics Bologna, Rimini, Godo Ravenna, Rìmini Pedrera e Fiorentina. Inizio amichevoli previsto per sabato 15 marzo a Reggio Emilia, sabato 22 marzo a Bologna con Fortitudo, 29 e 30 marzo nel torneo citta di Parma, domenica 6 aprile a Rimini, domenica 13 a Poviglio (R) e ultimo test sabato 19 aprile a Collecchio, prima del debutto Paganelli Modena in A.

Giorgio Antonelli