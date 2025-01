Tragedia in via Emilia. Muore a 19 anni travolto da due auto. Una è fuggita

Per il momento di lui si conosce solo il nome, pur essendoci accertamenti in corso per confermarne l’identità. Proprio oggi, per il riconoscimento, è previsto l’arrivo di uno zio dalla Toscana. Quello che si sa è che mentre percorreva la strada in sella alla propria bicicletta, è stato tamponato da un’auto e sbalzato sull’altra corsia. Una seconda vettura lo avrebbe quindi travolto ma la conferma della presenza di questo secondo mezzo sulla strada potrà arrivare soltanto dai filmati delle telecamere di videosorveglianza. Il terribile incidente, l’ennesimo che si verifica sulle strade della nostra provincia, si è verificato ieri mattina intorno alle 7 sulla via Emilia, a Castelfranco Emilia non distante dall’imbocco con la tangenziale.

A perdere la vita un ragazzo marocchino di soli 19 anni, Haymouda Oussana. Ora sono in corso accertamenti per capire dove fosse effettivamente domiciliato il 19enne – in possesso di un passaporto con visto temporaneo – e dove fosse diretto ieri mattina. Il ragazzo stava percorrendo la strada con direzione Modena: è plausibile quindi che vivesse in città. All’improvviso, per motivi ora al vaglio della polizia locale di Castelfranco Emilia, il giovane ciclista è stato tamponato alle spalle da un’auto che percorreva la strada nella stessa direzione di marcia, condotta da un 62enne. L’urto è stato violento e il 20enne è stato sbalzato a qualche metro di distanza, finendo rovinosamente a terra nell’opposta carreggiata.

A quel punto sarebbe arrivata un’auto pirata, che lo avrebbe appunto travolto in pieno per poi darsi alla fuga. E’ bene utilizzare il condizionale poiché non vi sarebbero testimoni dell’investimento della vittima ad opera di una seconda vettura; ma vi sarebbero diversi elementi che lo confermerebbero, come le ferite riportate dal giovane, risultate letali. Sul posto, infatti, sono accorsi i sanitari del 118 con automedica e ambulanza ma per il ragazzo non c’è stato nulla da fare. Saranno ora i filmati delle telecamere di videosorveglianza a far luce sull’accaduto: la dinamica è al vaglio degli agenti della Polizia locale intervenuti sullo schianto mortale insieme ai colleghi dell’Arma. La strada è rimasta chiusa al traffico per permettere ai soccorritori e alle forze dell’ordine di operare: visto l’orario di punta si sono formate subito lunghe code in entrambe le direzioni di marcia. Pare che Haymouda Oussana non avesse parenti in zona, se non uno zio che vive in Toscana e a cui oggi spetterà il terribile riconoscimento della salma. Gli accertamenti anche sull’esatta identificazione della vittima sono comunque in corso. "È una notizia – ha detto il sindaco di Castelfranco Giovanni Gargano – che ci lascia senza parole e che colpisce il cuore della nostra città. A nome di tutta l’Amministrazione e della comunità desidero esprimere le più sentite condoglianze. La perdita di una giovane vita, strappata così tragicamente, è una ferita che lascia un segno indelebile in ognuno di noi. Voglio anche ringraziare Polizia locale, Carabinieri e Procura per il loro straordinario impegno. La loro determinazione e professionalità sono fondamentali per fare chiarezza sull’accaduto".

Allo stesso modo sono in corso le indagini per risalire ad un altro pirata della strada, in questo caso in monopattino che ha travolto domenica, intorno alle 21, un uomo di origine moldava di 62 anni. L’uomo, facchino in un hotel, stava trasportando alcune sedie dentro la struttura quando, mentre camminava sotto i portici in pieno centro a Modena, via Rua dei Frati Minori, è stato colpito appunto dal monopattino (la persona che lo guidava è scappata). Il 62enne ha riportato gravi lesioni al volto: è stato dimesso con prognosi di 30 giorni. Pirata della strada nei giorni scorsi anche a Maranello. Il conducente di un furgone è fuggito dopo aver danneggiato un’auto in sosta in via Firenze, ma la Polizia locale lo ha identificato, rintracciato e sanzionato, anche grazie al supporto delle videocamere.

