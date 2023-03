Un mini circuito stradale per educare alla sicurezza

Anche San Prospero avrà un circuito per l’educazione stradale dei bambini. I lavori di allestimento del circuito, che occupa una superficie di circa 1.500 metri quadrati e che sorge lateralmente a via Viazza, sono iniziati poco più di un mese fa. "Il circuito – spiega il sindaco Sauro Borghi – nasce per San Prospero, ma sarà a disposizione di tutta l’Area Nord e dei paesi vicini e servirà per sviluppare nei piccoli il senso civico della educazione stradale e del rispetto delle norme che disciplinano la circolazione. Ormai siamo in dirittura d’arrivo. La conclusione lavori è prevista per la prima decade di aprile. Poi seguirà l’inaugurazione". Sul cantiere fervono i preparativi per terminarne la messa a punto e, dopo l’asfaltatura del percorso e la realizzazione dei pedonali che lo attraversano, saranno installati i semafori, sistemata la segnaletica orizzontale e verticale e la cartellonistica. L’area dove prenderà vita il circuito era nata negli anni Ottanta come spazio "Orti per anziani". Tuttavia, a seguito del loro trasferimento in un terreno accanto al cimitero, l’area fu abbandonata e cadde preda del degrado. "Non sapevamo come recuperarla – ammette il sindaco – e alla fine si è pensato a questo circuito rivolto ai bambini dalle scuole materne fino alle medie che, grazie ai vigili di San Prospero, in particolare a Simone Barbieri che si occupa da una vita di educazione a scuola, qua avranno la possibilità di fare quello che sostanzialmente fino ad oggi è stato fatto nel circuito di Nonantola". Complessivamente l’allestimento costerà circa 130mila euro. "Siamo però partiti da un finanziamento approvato dalla Regione di 35mila euro. La differenza ce l’ha messa il Comune di San Prospero. Molta parte del denaro necessario – ci tiene a rimarcare Borghi – viene da donazioni della imprenditoria locale. C’è stato veramente entusiasmo da parte delle imprese che hanno compreso la finalità sociale del progetto".

"Grazie ad esso – interviene Euro Bellei, comandante della Polizia locale di Ucman – l’educazione stradale da quest’anno farà un salto di qualità notevole. Non dovremo più recarci a Nonantola con le scuole, perché avremo un circuito vicino e disponibile oltre che per le scuole anche come servizio per tutta la comunità dell’Area Nord. Sono fiero sia stato fatto a San Prospero e di aver partecipato alla sua realizzazione".

Accanto al circuito sarà eretta una struttura che conterrà 60 biciclette per le attività dei bambini e saranno altresì sistemati i servizi igienici.

"Sarà dedicato sostanzialmente alla educazione stradale – conclude Borghi – ma abbiamo già avuto richiesta di utilizzo da parte di appassionati di automodellismo e anche da parte di aziende che vogliono portare ad esercitarsi i figli dei loro dipendenti. Sarà, dunque, un luogo sempre aperto a chiamata, anche se recintato, fruibile dal lunedì alla domenica. Penso sia una bella risposta al territorio".

Alberto Greco