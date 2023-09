Utilizza il pass invalidi della madre: nei guai

Nel corso dei controlli effettuati dalla Polizia Locale dell’Unione del Sorbara sul territorio di Bastiglia, Bomporto, Nonantola e Ravarino, gli agenti hanno elevato 21 verbali ad altrettanti conducenti per sosta di veicoli, senza averne titolo, su stalli riservati alle persone diversamente abili e denunciato una donna che utilizzava il permesso intestato alla madre disabile.

Alcuni mesi fa, la figlia della signora si era presentata alla Polizia Locale denunciando lo smarrimento del contrassegno intestato alla madre e richiedendone un duplicato. Qualche giorno dopo, però, era giunta agli agenti la segnalazione che quella signora non avesse mai smarrito il contrassegno della madre e che aveva richiesto il duplicato per usarlo per sé.

A seguito di indagini che hanno confermato l’indebito utilizzo del contrassegno, la donna è stata denunciata per falsità ideologica e il duplicato ritirato.

"L’utilizzo illegittimo del contrassegno disabili è un’infrazione particolarmente sgradevole, perché penalizza le tante persone che hanno davvero bisogno del contrassegno – spiega Luca Di Niquili comandante della Polizia Locale dell’Unione del Sorbara –. Aumenteremo i controlli per garantire alle persone con disabilità la piena fruizione dei servizi dedicati".

Angiolina Gozzi