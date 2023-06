Viale Moreali, ok a due interventi

In viale Moreali sarà effettuato un intervento di riqualificazione edilizia con la realizzazione di due palazzine residenziali con 19 alloggi al posto di un vecchio fabbricato. All’angolo con via Marzabotto verrà recuperato e completato un edificio residenziale di ulteriori sei alloggi rimasto incompiuto e a lungo in stato di abbandono. Sarà, inoltre, sistemato anche il viale alberato fino all’incrocio con via Cucchiari. Il Consiglio comunale ha infatti approvato all’unanimità i permessi di costruire convenzionati e in deroga agli strumenti urbanistici per densità edilizia e altezza per i due interventi a cura della società Safim srl.

"Si tratta di un progetto di indubbio interesse pubblico – ha affermato l’assessora all’Urbanistica Anna Maria Vandelli presentando la delibera – in quanto prevede la riqualificazione urbana di un’area abbandonata da tempo e di un fabbricato incompiuto in evidente degrado, oltre che del viale su cui affacciano i lotti di intervento, con un miglioramento anche dal punto di vista della sicurezza. Le nuove palazzine prevedono inoltre dotazioni come punti di ricarica elettrica per biciclette e auto, infrastrutturazioni importanti che stiamo chiedendo in tutti i nuovi interventi in modo da fornire alle famiglie gli strumenti per poter utilizzare mezzi di mobilità elettrici. Saranno alloggi a libero mercato – ha concluso l’assessora – ma di qualità edilizia importante".