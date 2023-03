Vignola, altre auto vandalizzate Badiali (Lega) chiede contromisure

"Occorre aumentare il livello di sicurezza nel centro di Vignola, per la maggiore tranquillità di chi ci vive e ci lavora". Con queste parole la consigliera della Lega, Barbara Badiali, annuncia una domanda d’attualità che presenterà nel consiglio comunale di lunedì sera. "Sono stata contattata da cittadini – spiega – che mi hanno segnalato che lunedì scorso, di prima mattina, si è verificato un nuovo e grave episodio di vandalismi in via Minghelli e via Plessi. Una persona, infatti, ha danneggiato diverse automobili in sosta, spaccando lunotti e specchietti. All’amministrazione chiederò formalmente quali sono le azioni che intende attivare per scoraggiare questi episodi e per assicurare alla giustizia i responsabili".