Vignola, riscaldamento guasto. I bimbi delle ‘Andersen’ traslocano

Nelle giornate di lunedì e martedì prossimi le classi delle scuole materne "Andersen" saranno tutte trasferite alle elementari "Aldo Moro", per permettere al personale tecnico di Vignola Energia di riparare l’impianto di riscaldamento. Tutto, secondo le previsioni, dovrebbe tornare alla normalità da mercoledì mattina. A comunicarlo, ieri, è stata la stessa assessora alla scuola, Daniela Fatatis, che ha detto tra l’altro: "Nonostante la giornata festiva, siamo riusciti a fare una ulteriore verifica e ci viene confermato che il pezzo di ricambio per riparare lo scambiatore di calore malfunzionante non arriverà prima della giornata di lunedì. Questo significa che i tecnici della Vignola Energia dovranno avere il tempo materiale anche di effettuare la riparazione e verificarne il funzionamento. Le aule, dopo tre giorni di scuola chiusa, saranno presumibilmente in condizioni di temperatura non adeguate. Dopo esserci confrontati con la dirigente scolastica e con i rappresentanti dei genitori, abbiamo convenuto di cercare una soluzione alternativa. Dopo aver vagliato altre ipotesi, al momento, la soluzione più adeguata è quella di ospitare temporaneamente i bambini della materna Andersen nelle aule lasciate vuote dalle classi della elementare Aldo Moro in via Cimarosa. Se le operazioni andranno come preventivato, da mercoledì 13 dicembre i bambini potranno tornare alle Andersen".

m. ped.