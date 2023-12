Villaggi e mercatini: distretto tutto addobbato

Sassuolo, Fiorano, Maranello e Formigine il loro Natale lo hanno già cominciato da giorni, ma da ieri, complice weekend ‘lungo’, si è iniziato a ‘fare sul serio’, con iniziative ovunque. A Sassuolo, ad esempio, dove l’accensione dell’albero di Natale di piazza Garibaldi ha fatto seguito al tradizionale omaggio alla Beata Vergine, o a Maranello, dove in piazza Liberà sono stati inaugurati la pista di pattinaggio e i mercatini di Natale. Mercatini anche a Fiorano, con piazza Menotti vestita a festa e Natale già cominciato anche a Formigine, con il centro illuminato a festa, bancarelle e iniziative. Ma andiamo con ordine.

Sassuolo. Via oggi alla due giorni "Natale con gusto", in piazza Garibaldi che durerà fino a domani quando si celebra il ‘Sassolina Day’. Sabato prossimo, sempre in piazza Gairbaldi, nel pomeriggio Young Lab on the Road Christmas edition con musica dal vivo in piazza Garibaldi e coro Gospel lungo le vie del centro. Domenica prossima, invece, mercato straordinario in piazza Grande e mercatini natalizi in centro. Già allestiti la pista di pattinaggio in piazzale della Rosa, in piazzale Roverella ci sono il Villaggio di Babbo Natale e il Presepe.

Maranello. Oggi, dalle 9 "Babbo Natale e l’Elfo", animazioni e musica itinerante, alle 17 lo spettacolo di magia, domani alle 10.30 e 15.30 "I Cantori Carolers di Natale" in concerto. Allo Spazio Culturale Madonna del Corso la mostra "Ritratti: il Drake" con le foto di Enzo Giovanelli dedicate a Enzo Ferrari (chiude domani alle 21) e il prossimo week end ancora piazza Libertà protagonista, con ‘il bel mercato di una volta’ e i mercatini natalizi.

Fiorano Domani, Associazioni in Piazza e, in mattinata, inaugurazione dei percorso ‘Metrofiorano’ e Metrospezzano alla presenza della banda Flos Frugi. Alle 15 "Drum Circle" e alle 17 il "Concerto di Natale" al circolo culturale via Vittorio Veneto. Il prossimo weekend, invece, sabato a Spezzano mercatino, Babbo Natale e truccabimbi, mentre domenica a Fiorano arriva il Mercato della Versilia in via Vittorio Veneto. In piazza Menotti ancora gli stand gastronomici, laboratori, animazioni.

Formigine. Oggi mercatini natalizi in piazza Calcagnini e, dalle 15, Babbo Natale in piazza con consegna delle letterine dei bambini. Domani, in piazza, oltre a Babbo Natale ci sono il ‘carillon vivente’ e, alle 16 e 17,30, i laboratori per bambini al Castello. Alle 1,30, allo Spira Mirabilis, ‘C’era una volta un re ... no! c’era una volta una principessa’ a cura del teatro dell’Orsa.

Stefano Fogliani