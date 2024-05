Casa Maria Luigia di Bottura: la Guida Michelin assegna le tre chiavi

Modena, 7 magio 2024 – Sono otto – secondo la Guida Michelin – gli hotel più straordinari d’Italia e tra questi c’è anche Casa Maria Luigia, il (e qui le virgolette sono d’obbligo) “bed&breakafast diffuso” alle porte di Modena, creato e gestito da Massimo Bottura e Lara Gilmore. La struttura era già stata eletta il miglior B&B del mondo dal Financial Times.

La nuova classifica della Rossa comprende 146 nomi e indirizzi: 8 hanno ricevuto il massimo, ossia le Tre Chiavi che preannunciano “un soggiorno unico”. Sono invece 31 le Due Chiavi, ossia i “soggiorno eccezionale”. Infine sono 107 sono stati menzionati con Una Chiave, classificata come “soggiorno speciale”.

La motivazione

"Si può immaginare che l’hotel di campagna di uno chef pluripremiato come Massimo Bottura sia una destinazione culinaria irresistibile, meno scontato è che sia una destinazione alberghiera di per sé – scrive nella descrizione la Michelin –. Con sole 12 camere, Casa Maria Luigia è intima, ma tutt'altro che banale grazie a un vivace design a una collezione notevole di mobili moderni e arte contemporanea. Siete a 15 minuti di auto da Modena, ma molti ospiti decidono di rimanere in loco per esplorare i giardini e i terreni della tenuta, che includono una piscina, un campo da tennis e un centro fitness che funge anche da galleria d'arte”.

Massimo Bottura

“Oggi Casa Maria Luigia entra ufficialmente a far parte della prima guida dei migliori hotel del mondo della Guida Michelin ottenendo il massimo riconoscimento: 3 chiavi, sinonimo di ‘un soggiorno unico’ – è apparso sul profilo della ‘Francescana family’ –. Ringraziamo la Michelin e complimenti a tutto il team!”.

I criteri

La nuova categoria delle chiavi Michelin riservata agli hotel – di cui la Rossa si occupa da sempre nella sua guida – si basa su cinque criteri:

Eccellenza nell'architettura e nel design degli interni

degli interni Individualità, personalità e autenticità

e autenticità Qualità e solidità del servizio, del comfort e della manutenzione

e solidità del servizio, del comfort e della manutenzione Rilevanza della struttura nell’ambito della località in cui si trova

in cui si trova Coerenza tra il prezzo e l’esperienza offerta

Gli altri hotel a Tre chiavi

Non sono Casa Maria Luigia a San Damaso, alle porte di Modena. Ecco gli altri sette hotel che si sono meritate il top nella classificazione: