A Castelfranco il Trofeo ’Bper Banca’

Per il secondo anno di fila, Castelfranco Emilia organizza il Trofeo ’Bper Banca’, manifestazione giovanile riservata (in questa edizione) agli Under 13, 14 e 17. Sono già state disputate le partite nelle prime due giornate, ovvero domenica 7 e 14 maggio, con in campo rispettivamente la categoria Under 13 e 14. Nella prima c’è stata la vittoria della Linea 101 Basket Castelfranco che, dopo la finalissima, ha avuto la meglio su SG Fortitudo. Terza classificata Pallacanestro Castellarano, vincente contro Stars Bologna. Qualche giorno fa, invece, c’è stato il dominio incontrastato (Under 14) della Fortitudo Academy Bologna, che prima ha battuto nettamente la Leonardi Lamberto Castelfranco padrona di casa, poi ha concesso il bis superando in finale l’Universal Basket Modena. La ’finalina’ ha dato ragione a Masi Casalecchio che ha vinto contro Castelfranco. Domenica il gran finale al pala ’Reggiani’ di via Magenta 12, quando a scendere in campo saranno gli Under 17. Assieme alla Borghi spa Basket Castelfranco, giocheranno Universal Modena, Sassuolo e Fortitudo Academy Bologna.

d.c.