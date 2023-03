Atalanta a -3 dalla Champions Hojlund piega l’Empoli in rimonta

atalanta

2

empoli

1

ATALANTA (3-4-1-2): Musso 6; Toloi 6, Palomino 6, Scalvini 6.5 (31’st Lookman 6); Zappacosta 6.5 (44’st Maehle sv), De Roon 7, Ederson 6.5, Ruggeri 6.5; Pasalic 5.5 (44’st Demiral sv), Muriel 5.5 (34’st Boga 6), Zapata 5 (34’st Hojlund 7). All. Gasperini 6.5.

EMPOLI (4-3-1-2): Perisan 6.5; Ebuehi 6.5, De Winter 5.5, Luperto 5, Parisi 6; Akpa Apro 6.5 (24’st Henderson 6), Grassi 6 (14’st Ismajli 6, 34’st Walukiewicz 6), Fazzini 6 (14’st Bandinelli 5.5); Baldanzi 6.5 (24’st Haas 6); Satriano 5.5, Caputo 5. All. Zanetti 5.5.

ARBITRO: Dionisi de L’Aquila 5.5.

RETI: 44’pt Ebuehi, 13’st De Roon, 41’st Hojlund.

NOTE: spettatori 17.864. Ammoniti: Henderson, Lookman, Bandinelli, Palomino, Ruggeri. Angoli: 13-2 per l’Atalanta. Recupero: 2’pt, 6’st.

L’Atalanta trova un successo che allontana i fantasmi casalinghi, una vittoria che dà fiato soprattutto per la rincorsa all’Europa: l’Atalanta vince 2-1 contro l’Empoli e torna in carreggiata dopo tre sconfitte e un pareggio, decisive le reti di De Roon e Hojlund in rimonta dopo il vantaggio siglato da Ebuehi. E ora Gasp è a -3 dalla Champions.