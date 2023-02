"Bonfanti e Cittadini? Li volevano in tanti"

Oltre ad aver rinviato di una settimana l’appuntamento a lui dedicato, la vittoria con il Cagliari ha anche in qualche modo fortificato le ultime scelte di mercato. E così, Davide Vaira ha potuto spiegare tutto quello che il Modena ha pensato, progettato e poi portato a termine in un mese di gennaio sempre insidioso: "Le strategie di tutti spesso cambiano in base ai risultati delle singole partite - ha raccontato il diesse - ma noi abbiamo raggiunto i nostri obiettivi. Il primo era di migliorare la rosa, il secondo di pulirla e di non rimanere con giocatori fuori lista, il terzo era fare il tutto rispettando la sostenibilità economica. La famiglia Rivetti mi ha permesso di fare subito un’operazione in entrata, ovvero Strizzolo, giocatore che credevo ci servisse in quel momento. E poi, grazie sempre alla proprietà, siamo riusciti a resistere alle offerte arrivate per i nostri giocatori più interessanti".

Nelle ultime di ore di mercato Cittadini e Bonfanti sono stati al centro dei pensieri del Modena e dei vari estimatori: "E sono club importanti, abbiamo trascorso qualche ora di passione - ha continuato Vaira - nel caso di Cittadini ringrazio l’Atalanta per la collaborazione e la disponibilità. Bonfanti è un nostro patrimonio e non abbiamo mai pensato di voler privarcene, non è una cosa scontata perchè quando arrivano possibilità da un punto di vista economica di un certo valore è spesso difficile resistere ma la proprietà ha saputo farlo. Sono fondamentali, così come Giovannini. Lui e Bonfanti, nelle nostre idee, sono centrali ora e per il futuro. Il valore che diamo a Bonfanti spaventa, ma semplicemente perchè non vogliamo venderlo. Abiuso? L’idea è che faccia parte del Modena del prossimo anno. Idem Bozhanaj, è giusto che finisca il suo percorso a Carrara ma lo abbiamo preso perchè ha qualità importanti e pensiamo possa essere protagonista il prossimo anno". Arrivi e partenze, il Modena ha valutato così tutte le varie situazioni già note e quelle nate all’improvviso: "Per Azzi, come ha ribadito Carlo Rivetti di offerte ufficiali in estate non ne son arrivate - ha spiegato Vaira - club più importanti di noi e dirigenti più bravi di me ci dimostrano che gestire determinati casi non è semplice e penso a Skriniar e Zaniolo, ad esempio. Paulo è stato fondamentale lo scorso anno, aveva perso serenità e dovevamo trovare una soluzione e il Cagliari lo è stata anche da un punto di vista economico. Marsura è un ragazzo straordinario, gli auguro ogni bene e rimango convinto sia un giocatore bravo che deve trovare continuità che qui non ha avuto. Gargiulo ci ha manifestato la volontà di cambiare aria, quando abbiamo capito di poter mantenere la qualità tecnica arrivando a Ionita abbiamo messo in piedi lo scambio. Mario rimane un nostro patrimonio, a fine stagione vedremo. I nuovi ci migliorano, portano caratteristiche che ci mancavano". Ma il mercato non sposta gli obiettivi: "Ci sono sempre risultati folli in B, ma la salvezza è l’obiettivo".

Alessandro Troncone