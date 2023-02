Brescia Modena 0-1: Falcinelli candida i gialli un posto playoff

Brescia Modena

Modena, 11 febbraio 2023 – Se il salto di maturità è compiuto, solo il futuro prossimo lo dirà. Certo è che la vittoria di Brescia mette il Modena in una posizione di enorme privilegio: guardare anche avanti, si può. Al Rigamonti, con il minimo sforzo e senza Pergreffi (influenza nella notte), i canarini festeggiano ben più di semplici tre punti. C'è la continuità attesa dopo Cagliari e la gioia di aver messo un altro mattone verso gli obiettivi stagionali.

Davvero molto poco da segnalare e da raccontare nel primo tempo. Squadre abbastanza timorose, i padroni di casa devono fare i conti con l'eccessiva tensione di un momento nero, i canarini pare vogliano badare più all'equilibrio che non ad affondare il colpo, cosa che avrebbero potuto fare più di una volta. Nell'unica, vera, occasione della gara, Ponsi arriva sul fondo e serve sul primo palo Bonfanti: miracolo col piede di Andrenacci, la palla finisce poco fuori dall'area sul mancino di Oukhadda che insacca all'incrocio. Ma, il direttore di gara annulla per un fuorigioco passivo di Ponsi, la cui posizione disturba l'intervento del portiere bresciano.

Ad inizio ripresa l'impressione è sempre la stessa: il Modena è bravo ma non si applica che, tradotto, vorrebbe dire che potrebbe affondare il colpo ma è timido e quasi illude il Brescia di poter passare in vantaggio. In realtà, le rondinelle troverebbero pure la rete di Mangraviti al 71' ma arriva dopo un fallo commesso su Gagno sugli sviluppi di un corner e il Var interviene in favore del Modena.

Pare un segnale, e così è. Dall'altra, al 78', Falcinelli la mette dentro, nel batti e ribatti Magnino colpisce di testa e Papetti tocca la sfera con la mano: calcio di rigore. Falcinelli, al primo tiro dei gialli nello specchio, porta in vantaggio la squadra di Tesser. Al 95', Ionita sfiora il raddoppio con una conclusione da fuori che impatta sul palo esterno.

Vittoria di un valore assoluto per il Modena, i gialli si candidano (forse) a dare fastidio a chi sta lottando per un posto nei playoff.

Il tabellino

Brescia-Modena 0-1

Brescia (4-3-3): Andrenacci; Bisoli, Adorni, Papetti, Mangraviti; Bjorkengren (61' Labojko), Van de Looi, Ndoj; Galazzi (81' Huard), Bianchi (74' Ayè), Listkowski (61' Olzer). A disp.: Lezzerini, Oliveira, Jallow, Niemeijer, Coeff, Pace, Scavone. All.: Possanzini

Modena (4-3-2-1): Gagno; Oukhadda, Silvestri, Cittadini, Ponsi; Magnino, Gerli, Poli (56' Ionita); Tremolada (56' Giovannini), Falcinelli (90' Armellino); Diaw (13' Bonfanti (90' Strizzolo). A disp.: Seculin, Duca, Mosti, De Maio, Renzetti, Panada, Coppolaro. All.: Tesser

Arbitro: Serra di Torino

Reti: 79' Falcinelli rig.

Ammoniti: Oukhadda, Listkowski, Poli, Silvestri, Papetti, Mangraviti

Angoli: 7 a 1. Recupero: 2' p.t., 7' s.t.