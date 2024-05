Calcio Serie B, l’ennesimo 0-0 del Modena vale la salvezza matematica

Modena, 5 maggio 2024 – L’ennesimo 0-0 della stagione del Modena, contro il Como, vale ai gialloblù la salvezza matematica senza passare dai playout e rende ‘inutile’ la trasferta di venerdì a Lecco, ultima giornata del campionato di Serie B. Si chiude così di fatto una stagione travagliata, cominciata con Paolo Bianco in panchina e terminata con l’ingaggio di mister Pierpaolo Bisoli. Il pareggio maturato al ‘Braglia’, ennesima partita anonima specchio di una stagione altrettanto poco entusiasmante, nega ai lariani, grandi rivali dei canarini, di festeggiare la promozione in Serie A. Pochissimo da raccontare della cronaca del match, se non un gol annullato dal Var a Zaro al minuto 23.

Il Tabellino

MODENA: Gagno; Riccio, Zaro, Pergreffi, Cotali; Magnino, Santoro, Battistella; Palumbo (36’ st Palumbo), Bozhanaj (1’ st Di Stefano); Gliozzi (36’ st Strizzolo).

A disposizione: Seculin, Vandelli; Tremolada, Manconi, Cauz, Mondele, Olivieri, Oliva, Ori.

Allenatore: Bisoli.

COMO: Semper; Cassandro (34’ st Odenthal), Goldaniga, Barba (34’ st Ioannou), Sala; Strefezza, Braunoder, Baselli (12’ st Abildgaard), Da Cunha; Verdi (12’ st Cutrone), Gabrielloni (34’ st Nsame).

A disposizione: Vigorito, Curto; Chajia, Bellemo, Gioacchini, Iovine, Fumagalli.

Allenatore: Roberts.

ARBITRO: Zufferli di Udine. Assistenti: Colarossi e Vecchi. IV° uomo: Iacobellis. Var: Pezzuto. Avar: Collu.

AMMONITI: 19’ pt Magnino (M), 23’ pt Goldaniga (C)

SPETTATORI: 9.579 di cui 77 ospiti.