C’è tanto Carpi nel trionfo del Feralpi Salò: da mister Vecchi a Siligardi e Legati

C’è anche un po’ di Carpi nel trionfo della Feralpi Salò, che ieri ha festeggiato la prima storica promozione in Serie B battendo 1-0 la Triestina, successo che a 2 gare dalla fine ha mantenuto i gardesani a +7 sul Lecco nel girone ’A’ della Lega Pro. IL condottiero dei verdeblù bresciani è infatti Stefano Vecchi (foto), tecnico che ha guidato il primo Carpi cadetto nella stagione 2013-14 quando era approdato sulla panchina biancorossa dopo essere stato avversario con il Sudtirol. Una stagione cominciata bene ma che poi aveva portato a marzo all’esonero, con la chiamata di Bepi Pillon. Dopo essere approdato alle giovanili dell’Inter Vecchi aveva anche guidato per 4 gare la prima squadra nerazzurra in A nella stagione 2016-17, poi era stato a Venezia in B per 6 gare, quindi per due anni era tornato al Sudtirol, prima dell’approdo nel 2021 alla Feralpi. L’anno scorso la B era stata sfiorata ai playoff, dopo aver fatto fuori la Reggiana, quest’anno centrata con una stagione perfetta, in cui hanno brillato anche altri giocatori legati al Carpi: il capitano della Feralpi è Elia Legati, pure a Carpi con Vecchi nel primo anno di B, ma soprattutto con 7 reti uno dei trascinatori è stato Luca Siligardi, attaccante 35enne nato a Campagnola ma carpigiano d’adozione (ha da poco acquistato casa a Carpi), lanciato nel grande calcio dalla Dorando Pietri. Per lui si tratta di un’altra ’gemma’ dopo le 3 promozioni dalla B alla A messa in finale con le maglie di Livorno, Verona e Parma.

Davide Setti