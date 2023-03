I giovani neroverdi a Udine Le ragazze di Piovani al ’Ricci’ per il match salvezza con la Samp

Un sabato importante, sia per la Primavera che per il Sassuolo Femminile, entrambe in campo tra la mattinata e l’ora di pranzo a fronte di impegni non privi di importanza.

Primavera. Reduce da otto punti nelle ultime quattro gare che l’hanno riportata in alto in classifica, che la vede settima, la Primavera neroverde è di scena a Udine, dove i ragazzi di Bigica cercheranno altri punti playoff. Una vittoria, infatti, potrebbe riportarli dentro la sestina che a fine stagione si giocherà lo scudetto tenendo a distanza il Bologna che segue di un solo punto i babies di Bigica, che peraltro i friulani li hanno già battuti all’andata. Si va in campo alle 11 (diretta Sportitalia, canale 60 DTT) e se si giocano molto i neroverdi per i friulani, penultimi, è una delle ultime occasioni per riagganciare il treno salvezza.

Femminile. Al Ricci (si gioca alle 12,30, ingresso 5 e 2 euro) arriva la Sampdoria, per il primo atto della poule salvezza, ovvero il ‘gironcino’ che comprende, oltre al Sassuolo e alla Samp, anche Parma, Pomigliano e Como, e deciderà chi retrocede in B e chi si salva. Partono davanti a tutte, le ragazze di Piovani (alla poule si accede mantenendo i punti fatti nel corso della regoular season) ma sono già obbligate a non sbagliare per consolidare il loro vantaggio rispetto alle altre quattro concorrenti. La Samp è ultima con 10 punti – il Sassuolo ne ha 17 – ma al Ricci ha già vinto all’andata: vista la posta in palio, l’attenzione per la squadra di Piovani è d’obbligo.