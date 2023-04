Il Modena a Perugia cerca gol per la salvezza

di Alessandro Troncone

Il momento è questo. Il passato è andato via, quel che conta è solo il presente e seppur sia ancora tranquillo, il rischio di ritrovarsi a scherzare col fuoco è dietro l’angolo e serve scansarlo. Modena e Perugia sono di fronte all’ennesimo bivio delle rispettive stagioni, Fabrizio Castori è quasi ad un dentro o fuori, Attilio Tesser non ha utilizzato troppi giri di parole chiedendo ai suoi di non sbagliare più, d’ora in avanti ogni errore lo si paga perlomeno il doppio. E mai come ora i due massimi esperti in miracoli sportivi sono accumunati dallo stesso destino ma, questa volta, non c’è una promozione storica come trofeo finale. C’è una salvezza in ballo e quella, si sa, va oltre l’amicizia di campo che lega i due allenatori più ’esperti’ della categoria, preceduti solo da Claudio Ranieri.

Tesser ha senza dubbio il pensiero più gravoso in testa ed è un tabù da sfatare. Mai il Modena ha vinto a Perugia in gare ufficiali in 111 anni di storia, da poco compiuti tra l’altro. E diventa statistica ancor più impegnativa se si pensa all’attualità e ai 4 punti in 6 partite che i canarini sono riusciti a collezionare nell’ultimo mese e mezzo, risultati che ha assottigliato il margine dai playout. Vincere, inoltre, non solo vorrebbe dire mettersi praticamente al riparo da catastrofi, ma dare una bella spinta verso il purgatorio proprio a Castori e al Perugia, ora a 34 punti e in pienissimo fango da retrocessione. Fango nel quale il Modena non può permettersi di rientrare, ne ha un segnale la presenza della famiglia Rivetti anche allo stadio ’Curi’ nel giorno di Pasquetta per sostenere da vicino la squadra. A proposito di squadra, partiamo col dire che non si dovrebbero vedere troppe differenze dalla formazione di una settimana fa, con il Cittadella. Tesser ha quasi tutti a disposizione, uniche eccezioni i lungodegenti e Bonfanti, ma Cittadini c’è così come Diaw e Ionita.

Non saranno titolare perchè ancora indietro di condizioni, allora spazio a Silvestri al centro in difesa e a Strizzolo davanti, grande ex di giornata ma anche lui alle prese con gli acciacchi. A lui, al perugino Falcinelli (altro ex dal passato importante in Umbria) e a Tremolada (una sorta di derby, in quanto ex Ternana) Tesser chiede i gol salvezza. A tutti, più ampiamente, chiede zero errori. Un pizzico di tensione c’è e con il Cittadella si è notata in alcuni momenti della partita. Stiamo entrando, o meglio, siamo entrati nella fase più calda del campionato, quella in cui si decidono le sorti di tutti, Modena compreso. Mancano pochi punti, alcune vittorie. Prendersela a Perugia vorrebbe dire molto, forse tutto. Affinchè l’uovo di Pasqua non sia indigesto.

LA CURIOSITÀ: Esattamente un anno fa, il 9 aprile 2022, Riccardo Gagno segnava contro l’Imolese un gol entrato nella storia.